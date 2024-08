Ecuador es el país per cápita de mayor recepción de venezolanos en el mundo

domingo, agosto 18, 2024

A diferencia de Estados Unidos, España y Brasil, Ecuador es el país que más ha invertido en esta comunidad con más de 110 millones de dólares en educación, salud y mejoramiento de la calidad de vida para los venezolanos

Debido a un acuerdo de solidaridad con Venezuela, Ecuador es el país del mundo con mayor número de venezolanos per cápita del mundo. Los únicos países que superan a Ecuador en el número de personas con esta nacionalidad son Brasil, Estados Unidos y España. El primero cuenta con 215 millones de habitantes, Estados Unidos 300 millones y España 45 millones. De ellos, Estados Unidos y Brasil tienen al rededor de 500 millones de venezolanos y España 450 mil (el mismo número de Ecuador). No obstante, Ecuador tiene una población de 18 millones, lo que le hace oficialmente el país con mayor número de venezolanos per cápita del mundo.

Otro dato no menor, es que a diferencia de Estados Unidos, España y Brasil (incluso la misma Colombia que alberga más de dos millones de venezolanos), Ecuador es el país que más ha invertido en esta comunidad con más de 110 millones de dólares en educación, salud y mejoramiento de la calidad de vida para los venezolanos.

Por ello, la opositora venezolana María Corina Machado destacó la labor de Ecuador al considerarle «el país que más causas ha defendido por Venezuela y el que más ha hecho por los venezolanos tanto dentro como fuera del país».

Solicitudes de asilo de venezolanos en Ecuador se mantiene

Cancillería ja informado que las solicitudes de venezolanos en Ecuador siguen siendo de 320 solicitudes diarias, la única particularidad es que no todas llegan desde Venezuela dino desde otras partes del mundo incluyendo el Asía, informó EFE.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) también están alertas tras la llegada de nuevos migrantes venezolanos tras la decisión de Maduro de no aceptar la derrota de los comicios del pasado 28 de julio. Esto ha aumentado la incertidumbre en Venezuela y la posibilidad de que lleguen más personas de esa nacionalidad ha hecho que el gobierno nacional aumente planes de inversión para esta comunidad que sigue creciendo en Ecuador.