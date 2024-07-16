Empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se citan en Manta

martes, julio 16, 2024

El encuentro también tiene como objetivos incrementar el comercio intracomunitario, generar oportunidades de negocios, impulsar encadenamientos productivos y promover las exportaciones hacia mercados internacionales

Tiempo de lectura: 2 minutos

Manta es el escenario en donde se desarrollará por dos días el XIII Encuentro Empresarial Andino 2024. Esta actividad liderada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (Mipro) busca fortalecer la relación comercial entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta mañana, el presidente Daniel Noboa inuaguró este evento.

El encuentro también tiene como objetivos incrementar el comercio intracomunitario, generar oportunidades de negocios, impulsar encadenamientos productivos y promover las exportaciones hacia mercados internacionales. “Esta es una nueva oportunidad de generar nuevos negocios. Negocios, que se traducen en economías que fortalecen cada una de nuestras naciones y generan miles de puestos de trabajo”, dijo Noboa, al tiempo que recordó que, en un mundo interconectado, es fundamental unir nuestras fuerzas para competir globalmente en mejores condiciones.

La ministra de Producción, Sonsoles García, declaró que este encuentro empresarial brinda riqueza mutua, en virtud del crecimiento basado en el intercambio de experiencias entre los países participantes. Detalló que una de esas acciones como parte de la iniciativa es la organización de la plataforma comercial más importante de la región, la cual convoca a empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a las ruedas de negocios para expandir las exportaciones. Mientras que, a los empresarios de Costa Rica, España, Chile, Panamá; les permite conocer productos del sector agroindustrial, metalmecánico y químico.

Este evento de promoción comercial es uno de los más grandes de la región y generará oportunidades de negocios y diversificación. Precisamente, Diego Caicedo, representante de la Secretaría General de la Comunidad Andina, acotó que esta iniciativa, permite promover la innovación, competitividad y el aprovechamiento de la zona de libre comercio.

El Gobierno a través de su política de comercio, productividad y competitividad, promueve la apertura de nuevos mercados para la oferta exportable del país; al tiempo que potencia la imagen del Ecuador como un punto atractivo de inversión. “Sé que este será un espacio idóneo para cimentar aún más las bases de un comercio comunitario, eficiente y competitivo”, aseguró.

En el marco de este evento, Noboa hizo hincapié en la importancia que reviste luchar contra la inseguridad y el crimen organizado para consolidar un ecosistema de crecimiento económico y de productividad adecuado.