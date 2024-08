Jóvenes llevan las protestas de Venezuela hasta Roblox

miércoles, julio 31, 2024

A través de Roblox, los jóvenes se concentraron en un servidor para que las personas se unan a esta inusual manera de protesta; los jugadores venezolanos portan sus banderas para enviar un mensaje claro. "Fuera Nicolás", "Libertad"

Un grupo de jóvenes decidieron llevar las protestas de Venezuela, al popular videojuego Roblox; los personajes hasta portan pancartas exigiendo se respete la voluntad del pueblo.

Tras las múltiples protestas de Venezuela, estos jóvenes han encontrado en el mundo virtual una nueva plataforma para expresar su descontento contra el régimen de Nicolás Maduro.

A través de Roblox, los jóvenes se concentraron en un servidor para que las personas se unan a esta inusual manera de protesta; los jugadores venezolanos portan sus banderas para enviar un mensaje claro.

“Fuera Nicolás”, “Libertad”, “Hoy te vamos a caer, Maduro”, “Este gobierno va a caer”, se lee en los carteles.

De acuerdo con los internautas, los avatares en el juego se convierten en símbolos digitales de resistencia, llevando su mensaje a una audiencia mucho más amplia.

Los comentarios no se detuvieron sobre este video que se volvió viral en la plataforma de ‘X’.

“Los jóvenes no se preocupan por su país” Los jóvenes en roblox: pic.twitter.com/2iX7APzlLO — José Alejandro R. (@AlejandroLnrs_) July 30, 2024

“Tal vez aquí no nos meten presos”, “Pov: mi mamá no me dejó salir a marchar”, “Ahora sí que está acabado Maduro”, “JAJAJA que buen video”, “Hasta Roblox hace más que la ONU”, son parte de las reacciones.

La plataforma de Roblox, conocida por permitir a los usuarios construir y explorar mundos virtuales, se convierte en un espacio para que estos jóvenes combinen su pasión con sus exigencias.

