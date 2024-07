“Joker 2”: Joaquin Phoenix y Lady Gaga desatan una locura musical en Gótica

martes, julio 23, 2024

Un juicio, un romance y dos amantes. Arthur Fleck y Harley Quinn ponen la ciudad de cabeza en las nuevas imágenes del film que llega a cines el 3 de octubre

Tiempo de lectura: 3 minutos

Joaquin Phoenix y Lady Gaga protagonizan el nuevo avance oficial de Joker: Folie à Deux (Guasón 2) y todo indica que el nuevo romance entre Arthur Fleck y Harley Quinn provocará el caos una vez más en Ciudad Gótica. El film, que viene causando expectativa entre los fanáticos, se estrenará en cines el próximo 3 de octubre de 2024, luego de su premier global en el Festival de Venecia, donde su predecesora ganó el León de Oro.

La primera película, dirigida por Todd Phillips, fue tanto un éxito crítico como comercial. Obtuvo 11 nominaciones a los Premios Oscar, con Phoenix ganando el premio al mejor actor y Hildur Guðnadóttir a la mejor banda sonora, lo que la llevó a convertirse en la película con clasificación para adultos más taquillera de la historia.

En este nuevo film, Phoenix retoma su papel como Arthur Fleck, el hombre transformado por la sociedad en el famoso Joker, acompañado ahora por Lady Gaga, quien da vida a una nueva versión cinematográfica de Harley Quinn. De acuerdo con los avances revelados hasta ahora, las imágenes indican que el desarrollo de la trama se centrará mayormente en el Asilo Arkham, donde se encuentran ambos protagonistas.

El elenco secundario incluye a Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla), Catherine Keener (¡Huye!, Capote), Jacob Lofland (Maze Runner: correr o morir) y Harry Lawtey (Los crímenes de la academia). Asimismo, Zazie Beetz, quien apareció en el primer largometraje, vuelve con su personaje Sophie, la vecina de Arthur con la que supuestamente tiene un breve romance, pero que más tarde se descubre que estaba todo en la imaginación del protagonista.

La sinopsis oficial señala que Arthur Fleck está “institucionalizado en Arkham esperando juicio por sus crímenes como Guasón. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él”.

Aunque todavía no se ha confirmado, las imágenes vistas hasta ahora indican que Joker: Folie à Deux se destacará por su naturaleza musical, aunque no queda claro si será un musical como tal. Tanto Gaga como Phoenix ya tienen experiencia en dicho terreno gracias a sus películas Nace una estrella (2018) y Johnny y June: pasión y locura (2005), respectivamente. Esta vez, los bailes también estarán incluidos.

De hecho, la misma Beetz ofreció comentarios sobre este enfoque musical en una entrevista con Variety: “Creo que la gente se sorprenderá. No creo que será lo que esperan, aunque sea musical. Todos nos expresamos musicalmente y bailamos en nuestras vidas cotidianas. Creo que funcionará muy bien”.

Pese a que esta nueva entrega forma parte del universo de DC Comics, existe de manera independiente de otros proyectos de DC Studios, como es el caso de The Batman (incluyendo sus próximas secuelas y spin-off sobre El Pingüino) y del relanzamiento de Superman bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran.

También, se sabe que la Harley Quinn de Gaga existirá de manera separada de las versiones interpretadas por Margot Robbie en El Escuadrón Suicida y Kaley Cuoco en la serie animada homónima del personaje. Esta nueva interpretación está dirigida por Todd Phillips, quien regresa como director y co-guionista junto a Scott Silver y Bradley Cooper como productor.

Además de Joker: Folie à Deux, en el Festival de Venecia también estarán: Queer de Luca Guadagnino, con Daniel Craig; Maria de Pablo Larraín, protagonizada por Angelina Jolie; The Room Next Door, de Pedro Almodóvar, con Julianne Moore y Tilda Swinton; The Brutalist, de Brady Corbet con Adrien Brody; The Order de Justin Kurzel, con Jude Law y Nicholas Hoult; y Kill the Jockey, de Luis Ortega.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/entretenimiento/2024/07/23/joker-2-estreno-nuevo-trailer-joaquin-phoenix-y-lady-gaga-desatan-una-locura-musical-en-gotica/