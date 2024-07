J.D. Vance debuta como candidato a vicepresidente de Trump en la Convención Republicana

miércoles, julio 17, 2024

En el tercer día de la cita partidaria, el compañero de fórmula de Trump tendrá su primer desafío electoral frente a 2.500 convencionales y una masiva audiencia de votantes independientes que pueden definir los comicios del 5 de noviembre

Tiempo de lectura: 4 minutos

(Enviado especial a Milwaukee, Wisconsin) Frente a Donald Trump sentado en primera fila, J.D. Vance debuta hoy como candidato a vicepresidente en la Convención Republicana de Milwaukee. Será un desafío político para Vance, que llegó al ticket electoral para seducir a los votantes independientes de la clase trabajadora y consolidar la perspectiva ideológica que tiene Trump dentro del partido Republicano.

Donald Trump Jr. también será orador esta noche en la convención, y su lugar en el line up no es casualidad: fue clave al momento de definir la candidatura de Vance en lugar de Marco Rubio -senador por Florida- y Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.

Sin el apoyo explícito de Donald Trump Jr., Rubio hubiera ocupado el segundo lugar en la fórmula. Y por eso Trump Jr. hoy quiere estar en el escenario cuando Vance debute en las grandes ligas de la política de Estados Unidos.

La tercera jornada de la Convención Republicana -que empieza a las 17, hora del Este) tiene como lema “Hacer que Estados Unidos sea fuerte una vez más” (Make America Strong Once Again), un concepto geopolítico que permitirá a Vance explicar su mirada del mundo desde la plataforma ideológica de Trump.

En términos de la diplomacia global, Vance es un halcón que ya tiene posición tomada respecto a la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente, la crisis de la migración indocumentada y el Cambio Climático.

Desde esta perspectiva, si finalmente Trump vence a Joe Biden, las opiniones de Vance en la Casa Blanca implicarán profundas diferencias con Europa, México y ciertos países árabes como Qatar, Arabia Saudita y Jordania.

Respecto a Ucrania, Vance está en contra de apoyar a Volodimir Zelensky frente a Rusia y Vladimir Putin.“Tengo que ser honesto con ustedes, realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra”, le dijo a Stephen K. Bannon, ex asesor de Trump.

Y completó en una columna de opinión publicada en The New York Times: “Voté en contra de este paquete en el Senado (ayuda militar por 60.000 millones de dólares) y sigo oponiéndome a prácticamente cualquier propuesta para que Estados Unidos continúe financiando esta guerra”.

Sobre Medio Oriente, Vance expresa un apoyo total y cerrado a favor de Israel. El candidato a vicepresidente comparte la estrategia bélica de Benjamin Netanyahu, cuestionó el embargo que hizo Biden sobre cierto armamento que necesitaba Israel para exterminar a Hamas y reconoce la tragedia de los civiles en Gaza.

“Nuestro corazón ciertamente está con ellos, pero la culpa no es de Israel, sino de Hamas”, el candidato a Vicepresidente.

México es el primer socio comercial de Estados Unidos -desplazó a China desde 2023- y ambos enfrentan la crisis de la inmigración indocumentada. Junto a la inflación, el cruce de exilados desde América Latina a Estados Unidos es un tema prioritario en la campaña electoral.

Vance ya es consultado por Trump en todos los asuntos políticos, y su opinión tiene mucho peso al momento de la toma de decisiones. En este contexto, la suma de la mirada de Trump más la posición pública del candidato a vicepresidente pronostica una compleja relación con el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum.

Vance es senador por Ohio y en 2022 escribió una aviso de campaña que decía: “La frontera abierta de Joe Biden está matando a los habitantes de Ohio con más drogas ilegales y más votantes demócratas llegando a este país”.

Al margen de la agenda internacional, Vance fue designado por Trump para convocar los votos de la clase trabajadora independiente y liderar la nueva generación de políticos en el partido Republicano. Los dos objetivos se vinculan entre sí: con los votos se aumenta la influencia interna, y esa influencia debería servir para ocupar nuevos espacios en el partido. Vance sólo tiene 39 años.

Los votos de la clase trabajadora que necesita Trump para derrotar a Biden están en la Pared Azul (Blue Wall), que conforman fundamentalmente los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Tras el debate en Atlanta y el intento fallido de asesinato en Pensilvania, Trump lidera los sondeos de opinión en esos tres estados, acorde a lo informado por el sitio Realclear politics.

Vance tiene ascendencia personal sobre ese núcleo duro del electorado de Estados Unidos. Se crió con sus abuelos en Jackson porque su madre consumía drogas, fue infante de marina, estudio en Yale y ascendió en base a esfuerzo y trabajo constante.

Escribió una biografía personal que se llama ‘Hillbilly Elegy’, donde sostiene que la voluntad personal puede romper las barreras sociales y determinar una carrera propia hacia arriba. Este mensaje impacta en los trabajadores independientes, que cuestionan la política económica de Joe Biden.

“Existe una disposición a culpar a todos menos a ti mismo”, dice Vance en su libro ‘Hillbilly Elegy’, que fue bestseller en Estados Unidos.

Cuando termine la convención, Trump y Vance irán de campaña electoral a Michigan, estado clave de la Pared Azul. Será el primer acto después del ataque fallido, y la primera vez de la fórmula republicana en un mitin partidario.

No es un hecho casual: Trump quiere vencer a los demócratas en sus propios estados para construir una mayoría sólida en el Colegio Electoral y en ambas cámaras del Capitolio. Por eso eligió iniciar su campaña en Michigan.

La Convención Republicana inicia hoy su tercera jornada de deliberaciones. Hasta ahora no concurrió Melania Trump, que participó de la convención de 2016 e hizo un discurso proselitista en la Casa Blanca durante la campaña de 2020.

En Milwaukee pronostican que Melania estará mañana, cuando Trump cierre la convención partidaria con su discurso de aceptación como candidato republicano a la Presidencia.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/07/17/con-trump-en-primera-fila-jd-vance-debuta-como-candidato-a-vicepresidente-en-el-escenario-de-la-convencion-republicana/