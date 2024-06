Predicen que una IA sería 10 mil veces más inteligente que los humanos en 10 años

domingo, junio 23, 2024

Masayoshi Son, expuso durante la asamblea general anual de accionistas que se espera una revolución en inteligencia artificial (IA), con tecnologías futuras que superarán ampliamente la capacidad cognitiva humana

Masayoshi Son, director ejecutivo de SoftBank, ha anunciado su predicción de que en diez años surgirá una inteligencia artificial (IA) que será 10 mil veces más inteligente que los humanos. La revelación fue hecha el viernes 21 de junio durante la asamblea general anual de accionistas de la compañía, según información difundida por medios internacionales como CNBC. En dicho evento, el CEO no solo expuso sus expectativas tecnológicas, sino que también reflexionó sobre su propósito personal y el de SoftBank.

Durante la asamblea, Son introdujo primero el concepto de inteligencia artificial general (AGI). Esta tecnología, afirmó, se espera sea entre una y diez veces más inteligente que los humanos y podría materializarse en un período de tres a cinco años, adelantándose a las previsiones iniciales. “Si AGI no es mucho más inteligente que los humanos, no necesitamos cambiar la forma de vida, no necesitamos cambiar la estructura del estilo de vida humano”, dijo Son mediante una traducción en vivo de sus comentarios en japonés.

Sin embargo, destacó que el escenario cambiará con la llegada de la superinteligencia artificial (ASI). Son enfatizó: “Con ASI, verá una gran mejora”. Según su explicación, múltiples modelos de ASI interactuarán entre sí como neuronas en un cerebro humano, llevando a una IA 10,000 veces más inteligente que cualquier genio humano. Esta visión ambiciosa ha provocado tanto entusiasmo como escepticismo entre los analistas y los accionistas de la compañía.

Las acciones de SoftBank cayeron más del 3% en Japón tras la reunión, lo que refleja la incertidumbre en el mercado respecto a estas previsiones. Este declive se suma a un contexto financiero complicado para SoftBank. En 2023, el Vision Fund, el fondo de inversión tecnológico masivo lanzado por SoftBank en 2017, registró una nueva pérdida récord. Tras estos resultados, Son manifestó que SoftBank pasaría de un enfoque defensivo a uno ofensivo, motivado por su entusiasmo sobre las oportunidades de inversión en IA.

Masayoshi Son es conocido por su convincente visión tecnológica y su habilidad para prever tendencias. SoftBank ganó reconocimiento mundial gracias a su temprana y rentable inversión en Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico. No obstante, sus inversiones en compañías como WeWork han resultado en fracasos de alto perfil, empañando momentáneamente su reputación.

En su discurso, Son también abordó temas personales y existenciales. “Hace dos años, me estoy haciendo viejo, el resto de mi vida es limitado, pero no he hecho nada todavía y lloré mucho”, comentó, sugiriendo que sentía que no ha logrado nada significativo hasta la fecha. No obstante, afirmó haber encontrado el propósito de SoftBank y su propia misión en la vida. “¿SoftBank fue fundado con qué propósito? ¿Con qué propósito nació Masa Son? Puede sonar extraño, pero creo que nací para realizar ASI. Lo tomo muy en serio”, agregó.

A pesar de los desafíos financieros y las fluctuaciones en el mercado, Son permanece optimista y decidido sobre el futuro de SoftBank y su contribución a la evolución de la humanidad mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas de IA. Esta declaración destaca su compromiso y visión a largo plazo, que ha sido una constante a lo largo de su carrera.

