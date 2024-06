¿Quién es Jon Lee Anderson?, periodista de The New Yorker que dialogó con Daniel Noboa

Tiempo de lectura: 3 minutos

Nacido el 15 de enero de 1957 en California, Anderson comenzó su carrera periodística en América Latina. A lo largo de los años, ha trabajado para diversas publicaciones de prestigio, incluyendo Time y The New York Times.

Sin embargo, su asociación más larga y significativa ha sido con The New Yorker, donde ha publicado una gran cantidad de artículos y reportajes profundos. Anderson es conocido por su capacidad para acceder a zonas de conflicto y ofrecer narrativas detalladas y humanas de eventos complejos.

Dentro de su cobertura incluye conflictos en Afganistán, Irak, Líbano, Libia, Siria y varios países africanos y latinoamericanos. Su estilo de escritura combina un profundo conocimiento histórico con una perspectiva personal, lo que le ha permitido ganar la confianza de sus lectores y la admiración de sus colegas.

Su especialidad es la crónica de guerra y la elaboración de perfiles. Ha estado presente en el frente de los conflictos bélicos de Iraq y Afganistán, de los que ha publicado los libros ‘La tumba del León’ y ‘La caída de Bagdad’, cuya reportería la hizo en árabe y farsí, idiomas que maneja con facilidad.

El reportaje sobre Daniel Noboa es su segundo trabajo sobre Ecuador para The New Yorker, en 2021 publicó un reportaje sobre el impacto de la pandemia en Guayaquil y el resto del país.

