Milei augura una ‘nueva etapa’ tras la aprobación ‘histórica’ de su ‘ley ómnibus’

viernes, junio 28, 2024

Tiempo de lectura: 3 minutos

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha augurado este 28 de junio de 2024 una «nueva etapa» tras aprobarse anoche su ‘ley ómnibús’, un «hito histórico y monumental», que según sus detractores, supondrá el desmantelamiento del Estado, con bajada de impuestos a las grandes fortunas, despidos masivos, recortes y privatizaciones.

La Ley Bases, que así es como se llama oficialmente, ha logrado 147 votos a favor, contando con el apoyo de los tradicionales socios del Gobierno, otros 107 en contra y dos abstenciones, tras un debate que se ha prolongado más de 13 horas y en el que también se ha votado, con éxito para Milei, algunos puntos del paquete de reformas fiscales, como la vuelta del impuesto a las ganancias.

«Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario«, ha celebrado Milei en una entrevista para el canal de televisión del diario ‘La Nación’.

«Es un hito histórico y monumental», ha asegurado, que pone a Argentina en el camino hacia hacia «cuadruplicar» el PIB per cápita «para empezar a parecerse a países como Alemania, Francia e Italia».

Este primer triunfo legislativo de Milei trae consigo la creación de un nuevo ministerio, ha anunciado, para agilizar estas reformas, que estará liderado por el expresidente del Banco Central de Argentina, Federico Sturzenegger, encargándose de llevar a cabo los cambios necesarios para «ganar libertad económica«.

«La semana que viene hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama ‘Ley de Hojarascas’, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico», ha explicado.

«En la cabeza tengo parecernos a Irlanda, un país que era el más miserable de Europa y hoy tiene un PIB per cápita 50 por ciento superior al de Estados Unidos. A mí con eso no me alcanza. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo«, ha enfatizado.

El FMI celebró la decisión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró la aprobación del Congreso de Argentina de la ‘Ley Bases’ con la que el Gobierno de Javier Milei pretende realizar un «saneamiento» de la economía y facilitar «nuevas inversiones».

«Damos la bienvenida a la aprobación por parte del Congreso de una legislación fiscal y estructural clave, así como de medidas para fortalecer el marco de política monetaria«, apuntó la portavoz de la institución en X, Julie Kozack.

La ley, añadió, tiene el objetivo de «mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica».

El Ejecutivo de Milei se anotó una victoria política con la aprobación, tras seis meses de arduo trámite parlamentario, de un ambicioso paquete de reformas económicas.

La ‘Ley Bases’ constituye, junto con el plan de ‘shock’ fiscal, el ‘corazón’ del programa de Gobierno de Milei. La norma declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.

Kozack afirmó que el FMI, con quien Argentina tiene un programa de refinanciación de deuda, seguirá «colaborando constructivamente» con el equipo económico de Milei «en políticas para crear una Argentina más próspera y estable».

El pasado 14 de junio el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la octava revisión del acuerdo con Argentina, lo que permitió un desembolso inmediato de aproximadamente 800 millones de dólares para el país.

El total de desembolsos efectuados en el marco del acuerdo del Fondo con Argentina asciende a unos 41.400 millones de dólares.

En marzo de 2022, el entonces Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares que el organismo había concedido a Argentina en 2018, durante la presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

El pacto incluye revisiones trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de metas exigentes en materia de disciplina fiscal, acumulación de reservas monetarias y límites a la emisión monetaria.

Del cumplimiento de esas metas y la aprobación de cada revisión depende el visto bueno para nuevos desembolsos a Argentina por parte del organismo, fondos que, a su vez, el país suramericano utiliza para cancelar su deuda con la entidad, la cual ascendía a 40.899 millones de dólares a finales de 2023.

La nueva ‘Ley Bases’ de Milei permite la reforma del Estado, habilitando a privatizar algunas empresas estatales, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.

El paquete fiscal abarca una amnistía o regularización fiscal, y una moratoria impositiva y aduanera. El punto más polémico es el relativo al Impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios de los trabajadores de ingresos medios y altos ya que, con la nueva ley, el tributo alcanzará a más personas. EUROPAPRESS/EFE