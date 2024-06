La Asamblea Nacional sesionará en Machala en medio de una ola de violencia

jueves, junio 20, 2024

La Asamblea sesionará en Machala el próximo 25 de junio a propósito de sus 200 años de cantonización en medio de una ola de violencia que se vive en esa ciudad y el resto de la provincia de El Oro.

En este sentido, este jueves el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, explicó que ofició al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comando de la Policía para que su personal haga un despliegue de seguridad antes, durante y después del evento.

Además, leyó varias recomendaciones para que los legisladores y sus equipos de trabajo lo tengan en cuenta. Aquí algunas de las que mencionó:

Si se trasladan a un lugar, hacerlo en un grupo de personas conocidas

Caminar en sentido contrario de la vía para evitar interceptación de algún vehículo

Evitar concurrencia a lugares oscuros, casas en construcción, lotes baldíos, calles vacías con vehículos abandonados, lugares donde haya mala iluminación, lugares donde haya grupos de personas con actitudes sospechosas

Evitar ir en altas horas de la noche a gasolineras, farmacias, supermercados, etc

No dejen nada en sus vehículos que sea de valor

Siempre poner el seguro al vehículo cuando manejen y no dejar objetos de valor en el asiento del copiloto

No publicar en redes sociales el lugar de trabajo ni de vivienda o donde están en ese momento

Si creen estar en peligro no duden en gritar y pedir auxilio

Usar cajeros automáticos en el día y en sitios concurridos

No portar cantidades excesivas de dinero

No contestar el celular en la calle

Violencia en Machala

En Machala y otros cantones de la provincia de El Oro se vive una espiral de violencia desde por lo menos principios de junio.

El 9 de junio, una joven mujer embaraza fue asesinada a tiros en Machala. El 13 de junio, el cadáver de una policía de 21 años fue hallado bajo la arena de una playa en Jambelí.

Ese mismo día, Darío Macas, alcalde de Machala, organizó un millonario concierto en el que horas antes del evento se hallaron tacos de dinamita.

El 15 de junio, la Policía encontró un cargamento con 161 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto marítimo de Machala. El 18 de junio tres personas fueron asesinadas en la inmediaciones del cementerio de Machala y otras ocho en la isla de La Puntilla, del cantón El Guabo.

Y el 19 de junio, cinco personas más fueron asesinadas en Pasaje.

Críticas a la sesión

El asambleísta del oficialismo, Ramiro, Vela, criticó que esta sesión requiera de todo un contingente de seguridad por los recursos que se gastarán.

“Ante la anunciada sesión de la Asamblea en Machala se prepara un Operativo especial de seguridad, policía y ejército tendrán más trabajo. No es justo darles más responsabilidades a ellos y peor descuidar a los sectores y ciudadanos que hoy piden a gritos más seguridad. Como representante de Tungurahua no comparto esta decisión. Está bien rendir homenaje a todas las ciudades y regiones del país. Pero mientras en mi provincia lamentamos muerte y desolación, no es justo se gasten miles de dólares en temas como estos”.

