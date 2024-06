Expresiones de Daniel Noboa sobre Bukele y Milei fueron sacadas de contexto, afirma secretaria de Comunicación

martes, junio 18, 2024

Vélez afirmó que el The New Yorker fue invitado meses atrás por parte del Gobierno nacional para demostrar cómo se estaba cumpliendo con todos los derechos humanos en pleno estado de excepción; sin embargo, ese espacio y esa cercanía que se le dio al medio ha sido utilizado para no solamente criticar, sino generar frentes de ataques al Gobierno

Tiempo de lectura: 2 minutos El The New Yorker fue invitado meses atrás por parte del Gobierno nacional para demostrar cómo se estaba cumpliendo con todos los DDHH en el estado de excepción La secretaria de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Irene Vélez, desmintió la publicación realizada por el medio estadounidense The New Yorker, sobre expresiones que habría realizado el presidente Daniel Noboa respecto a sus homólogos de El Salvador, Nayib Bukele; Javier Milei, de Argentina; Gabriel Boric, de Chile; Gustavo Petro, de Colombia; y de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Vélez afirmó que el The New Yorker fue invitado meses atrás por parte del Gobierno nacional para demostrar cómo se estaba cumpliendo con todos los derechos humanos en pleno estado de excepción; sin embargo, ese espacio y esa cercanía que se le dio al medio ha sido utilizado para no solamente criticar, sino generar frentes de ataques al Gobierno. “Las conversaciones que se dieron entre el presidente y el periodista fueron en un tono coloquial, absolutamente coloquial y privado, en ese sentido, cualquier cosa que haya dicho el presidente, especialmente sobre los presidentes, está descontextualizado”. Vélez enfatizó que las expresiones de Noboa Azín fueron descontextualizadas y “no representan en lo absoluto lo que el presidente piensa de sus homólogos”. De hecho, añadió que sobre Nayib Bukele siempre ha dicho que es eficiente en seguridad y un referente en Latinoamérica. Y del presidente Javier Milei también ha referido que supo canalizar las demandas del pueblo argentino. La secretaria de Comunicación de la Presidencia aclaró que no fueron declaraciones hechas por el primer mandatario, sino que fueron expresiones producto de una conversación muy coloquial privada que fue descontextualizada. Añadió que el acercamiento que se tuvo con el periódico, cuando se abrió las puertas al periódico fue en marzo. “Y sí, sorprende que justo ahora salga e incluso pareciera que tienen la intención de romper en la región a los líderes que son de una línea que no sea la extrema izquierda”. La funcionaria de Gobierno dijo que no se puede descartar que la publicación tenga intenciones políticas, al menos genera dudas e incertidumbres, pues la entrevista era mostrar “nuestra apertura a los medios internacionales que tenían muchísimas preguntas sobre cómo el Ecuador estaba manejando los derechos humanos en pleno estado de conflicto interno, y demostrar el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente a las PPL (personas privadas de libertad)”. Vélez insistió que esa cercanía de alguna forma fue utilizada por un medio para sus propios fines, que fue escandalizar a través de descontextualizaciones, y de lo que el periodista entendió en algún momento de algún comentario coloquial. La funcionaria de Gobierno aclaró que esto no afecta las relaciones entre los mandatarios, porque ”estamos claros primero, el día de hoy por ejemplo, Argentina ha enviado cascos blancos para ayudarnos en la situación de Baños, entonces hay un ambiente de fraternidad”. Dijo que el Gobierno está seguro de que la mayoría de los políticos y la mayoría de los mandatarios entienden muchas veces las intenciones de ciertos medios de generar polémica. Texto publicado en El Universo https://www.eluniverso.com/noticias/politica/expresiones-de-daniel-noboa-sobre-sus-homologos-fueron-coloquiales-y-sacadas-de-contexto-afirma-secretaria-de-comunicacion-nota/

Tags:

Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.