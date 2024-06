El juez Felipe Córdova se excusó de seguir a cargo del caso Metástasis

sábado, junio 29, 2024

Argumentó enemistad manifiesta de los procesados: Daniel salcedo y Wilman Terán, quienes lo han cuestionado.

El Caso Metástasis se quedó sin juez. Este viernes la Corte Nacional aceptó la excusa de Felipe Córdova, quien hasta la fecha estuvo al frente del proceso por delincuencia organizada que involucra a 52 personas, entre ellas: Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Wilman Terán, Daniel Salcedo, Mayra Salazar, policías, abogados y jueces.

La Fiscalía los relaciona con la red del narcotraficante Leandro Norero. El juez Córdova argumentó que existe enemistad manifiesta con dos acusados:

“… Estos últimos días he recibido ataques, he sido objeto de una conducta hostil por parte de los señores Wilman Terán Carrillo y Daniel Salcedo Bonilla. De manera reiterada han realizado cuestionamientos de mi rol como juez, me han imputado la comisión de ciertos hechos que incluso podrían tener relevancia penal…”

Córdova tuvo el Caso Metástasis en sus manos durante más de 6 meses, dictó prisión a los implicados y solicitó a INTERPOL la difusión roja para localizar a los prófugos.

Su siguiente tarea era la audiencia de llamado a juicio que fijó para el 15 de julio, cuando la fiscal Diana Salazar tiene previsto presentará su acusación y anunciará si acepta el procedimiento abreviado de los 13 procesados que están dispuestos a aceptar el delito.

Ahora el juez encargado, Julio Inga, remitió la excusa de Felipe Córdova al presidente de la Corte Nacional, José Suing, para que sortee un nuevo juez que asuma la causa y confirme o cambie la fecha de la audiencia.

