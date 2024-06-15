Decomisan en Machala más de un millón de dosis de droga, oculta en plátanos de plástico

sábado, junio 15, 2024

La Policía destacó que, con esta incautación, también se desmanteló a una red de narcotráfico internacional que operaba desde El Oro.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un cargamento con 161 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue decomisado por la Policía Nacional en el puerto marítimo de Machala, en la provincia de El Oro. Según la institución, el estupefaciente tenía como destino Alemania.

La droga estaba oculta en un cargamento de plátano verde de exportación y había sido distribuida en 100 paquetes rectangulares y 30 figuras plásticas de banano. Los narcotraficantes incluso las pintaron de verde para que se confundieran con el producto real.

Los uniformados detallaron que, con esta incautación, también se desmanteló a una red de narcotráfico internacional que operaba desde El Oro. Además, sacaron del mercado de consumo 1,2 millones de dosis de droga.

Seis personas fueron detenidas

El operativo Poseidón XXI permitió la captura de seis presuntos vinculados con la red de narcotráfico. El primero fue aprehendido en el sitio de la embarcación, pues era el representante legal de la empresa exportadora de banano.

Otros cinco hombres fueron capturados posteriormente, durante allanamientos que se realizaron en diversas zonas de Machala. La policía detalló que uno de ellos registra antecedentes penales por tráfico de droga.

Todos fueron puestos bajo órdenes de la autoridad competente, mientras los 161 kilos de sustancias sujetas a fiscalización fueron decomisados y serán destruidos en el futuro.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dosis-droga-oculta-platanos-plastico-decomiso-machala-IK7491695