UTPL inaugura cinco modernos laboratorios

viernes, mayo 3, 2024

Los 5 laboratorios inaugurados cuentan con espacios para realizar análisis fisicoquímico, absorción atómica, bromatología, microbiología de aguas y microbiología de alimentos, mismos que disponen con amplias salas y equipamientos exclusivos

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, inauguró 5 nuevos laboratorios que beneficiarán, principalmente, a estudiantes, docentes e investigadores de las carreras de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y Bioquímica y Farmacia; de esta manera, se promueve la educación especializada en ciencias naturales y tecnológicas.

Eduardo Valarezo Valdez, director del Departamento de Química de la UTPL, comentó que con la inauguración de estos modernos laboratorios buscan fortalecer las actividades de docencia, investigación y vinculación, a fin de aportar al desarrollo de la innovación y el conocimiento.

Los 5 laboratorios inaugurados cuentan con espacios para realizar análisis fisicoquímico, absorción atómica, bromatología, microbiología de aguas y microbiología de alimentos, mismos que disponen con amplias salas y equipamientos exclusivos.

“Los laboratorios están dotados con tecnología de punta y se caracterizan por tener espacios agradables e implementos novedosos. El equipo de absorción atómica, por ejemplo, es único en el sur del Ecuador y sirve para identificar metales pesados en los alimentos sólidos (como las frutas o comida procesada) y líquidos (como el agua o la leche)”, expresó Valarezo.

Por su parte, José Vinicio Montesinos, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, manifestó el orgullo que le genera el inaugurar modernos laboratorios. “Este acontecimiento representa un hito histórico para nuestra universidad, ya que marca un paso decisivo en nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación científica y el servicio con la comunidad, al potenciar el aprendizaje de los estudiantes con información integral y de calidad”. Además, agregó que los laboratorios estarán al servicio de la comunidad lojana y del país.

De la misma manera, Santiago Acosta Aide, rector de la UTPL, expresó su satisfacción al contar con los nuevos centros. “Con estos laboratorios podemos resolver todas las brechas de sostenibilidad. Es una satisfacción para mí y para todos, que la universidad tenga este tipo de espacios para la investigación. Todos esperamos que en ellos se planteen relaciones humanas de la más alta calidad”.

Las nuevas infraestructuras no solo buscan mejorar la educación y la formación de estudiantes en el área de las Ciencias Exactas y Naturales, sino influir positivamente en la investigación, la práctica profesional y la innovación en diversos campos para contribuir a la investigación en educación, a la resolución de desafíos sociales y al bienestar de la comunidad.

Vladimir Morocho Zaragocín, docente investigador del Departamento de Química, destacó la importancia de los nuevos laboratorios y su impacto en la región sur. En la nueva estructura, se estableció un diseño, construcción y operación de un espacio que va a permitir que los estudiantes de grado, posgrado y docentes realicen investigación e innovación y ofrezcan a la sociedad servicios mediante análisis químicos y biológicos de los productos que consumen.

Otra de las funciones de los laboratorios es brindar servicio a la comunidad. Al contar con los parámetros acreditados, serán de mucha ayuda para empresas, instituciones y emprendedores externos a la universidad que deseen hacer análisis de control de calidad, por ejemplo, del agua y alimentos.

Además, estos espacios permitirán desarrollar proyectos de innovación y vinculación con la sociedad, para garantizar la calidad del agua y los alimentos que se consume directamente.

Con la inauguración de estos modernos y tecnológicos laboratorios, la UTPL suma esfuerzos para crear investigación e innovación que permita mejorar la calidad de vida de las personas e impulsar conexiones clave con empresas e instituciones externas.