Tribunal penal ratifica la protección del Hotel Quito como bien patrimonial

viernes, mayo 10, 2024

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un tribunal penal ratificó la protección del Hotel Quito como bien patrimonial. Este podrá ser el primer paso en el propósito de revertir la cuestionada venta del emblemático hotel, que fue entregado por Richard Espinosa a una empresa China.

Con esta decisión se diluye la tesis del alcalde Pabel Muñoz que ha abogado sin éxito por que la empresa China construya su proyecto inmobiliario. El burgomaestre decía que son dos predios distintos y que el espacio de los parqueaderos del Hotel Quito no tienen estatus de protección.

Los jueces han dicho que no y ratificaron las medidas cautelares que se dictaron el 8 de marzo del 2024 sobre la propiedad. Esto supone no solo el triunfo de los colectivos ciudadanos y exautoridades que se sumaron a la causa.

La decisión judicial da un paso adicional que es reconocer como precedente la condición patrimonial del Hotel Quito, es decir que esta nunca se debió vender.

Quienes allanaron el camino para su venta, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana deberán responder. Marcelo Larrea, miembro del colectivo Hotel Quito, asegura que se pedirá a la Fiscalía que investigue para determinar responsabilidades.

La decisión revertiría la venta irregular y cuestionada y la empresa que lo compró no podrá ejecutar proyectos inmobiliarios.

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/hotel-quito-ratifican-medidas-cautelares/