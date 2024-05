Sin inversión no hay salida

miércoles, mayo 15, 2024

¿Cómo creamos empleo? Con inversión, porque si los comercios abren más locales o las industrias amplían sus plantas, requieren más colaboradores.

El servicio de la deuda externa se ha encarecido y además se viene la amortización de los bonos globales reestructurados en 2020. Esto significa una salida de divisas. ¿Cómo evitar que el país se vaya quedando sin dólares? Facilitar la inversión privada, porque la extranjera trae divisas y la nacional suele financiarse con créditos externos.

¿Cómo superar la crisis eléctrica? Con inversión para incrementar la generación y cubrir la demanda, y reparar las unidades en mal estado. Pero también para la transmisión; las industrias no pueden recibir la energía en las especificaciones que requieren sus equipos. Y más generación, porque la extensión de la red eléctrica está represada y es una cortapisa al crecimiento económico.

¿Cómo invertir, si el Estado no tiene dinero? Con inversión privada, para lo cual hay que romper trabas legales, reformar reglamentos y superar la animosidad de la administración pública a la inversión privada.

La nota esperanzadora es que el presidente Noboa se propone reformar los reglamentos para facilitar la inversión privada en proyectos eléctricos. Las autoridades pueden plantear a las empresas que no puede garantizar el servicio eléctrico en el próximo estiaje, y que busquen cada una su solución. Algunas pondrán paneles solares, otras contratarán gabarras, otras se unirán para hacer un tendido eléctrico, más hogares invertirán en paneles solares.

¿Qué hacer para que el Estado tenga cómo invertir? Hay que abrir a la inversión privada en petróleo y minas, que además de crear empleo y mover la economía, generan ingentes ingresos fiscales que, según ley, deben invertirse. No habrá inversión estatal si en lugar de abrir a la inversión petróleo y minas decidimos que hay que desinvertir y destruir riqueza, como con el ITT.

Esta semana el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha presentado un proyecto de ley de consulta previa, que debe realizarse antes de toda inversión que afecte a una comunidad o a la naturaleza. La consulta es particularmente importante para la minería. Debido a la falta de esa ley, la Corte Constitucional tiene parada la inversión en el país y es una causa primordial para que la previsión de crecimiento de este año sea 0,1 %. Pendiente queda que durante el gobierno de Lasso se firmaron contratos de inversión por sumas muy altas, pero pocos se ejecutan. Unos por falta de licencia ambiental y el problema de la consulta previa. Otros que superaron esos obstáculos carecen de autorización del Ministerio de Economía.

El ministerio ha estudiado los contratos y habría concluido que los beneficios tributarios no resultaron en mayor inversión, y por lo tanto es renuente a firmar los contratos pendientes. Tiene sentido. La reducción de impuestos debería concederse a actividades nuevas que diversifiquen la producción nacional, no para más de lo mismo. Sí a proyectos como el de Google en El Salvador. No a otra cadena de comida rápida.

Cabría que se redacte un nuevo reglamento para contratos de inversión restringiendo el acceso a los beneficios tributarios. Pero los ya firmados es necesario aprobarlos para que se ejecuten ya e inyecten dinero en la economía. (O)

