Revolución Genómica: ¿Cómo influye en la calidad de vida y la longevidad?

El autor

Luis Miguel Guamán Ortiz, docente investigador de la Sección de Genética Humana, Microbiología y Bioquímica Clínica del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica Particular Docente. Título de Bioquímico Farmacéutico otorgado por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Doctor Ph.D. en Genética y Biología Molecular y Celular otorgado por la Universidad de Pavia, Italia. Experiencia en cultivo in vitro de células animales y humanas, análisis citotóxico de extractos naturales vegetales, análisis citotóxico de compuestos naturales y sintéticos y estudio de mecanismos de muerte celular. Docente de pregrado y postgrado de Biología Celular y Molecular, Genética General, Cultivos Celulares, Carcinogénesis y otros afines. Autor de varios artículos científicos ISI y Scopus relacionados con bioactividad de extractos y metabolitos con potencial antitumoral.