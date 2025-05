Los mejores momentos y looks del Met Gala 2024, en Nueva York

martes, mayo 7, 2024

El sombrero inspirado en los Tudor del reguetonero Bad Bunny y el realista colibrí posado en el cuello de la actriz Zendaya fueron algunos de los looks que marcaron la pauta de la noche más importante de la moda: la Met Gala 2024, en Nueva York.

Flores, animales y alta costura vintage abundaron en los considerados ‘Óscar’ de la moda en 2024 en el Museo Metropolitano de Arte, el prestigioso recinto de la Quinta Avenida frente al Central Park que recibe anualmente a una constelación de celebridades vestidas con exceso y extravagancia.

La Met Gala tiene sus códigos y una temática de vestuario, a partir de los cuales prestigiosos diseñadores se inspiran para hacer atuendos únicos y extravagantes. El tema de este año es el «Jardín del Tiempo«, un guiño al cuento homónimo del escritor de ciencia ficción J.G Ballard.

Zendaya dominó las alfombras verde y crema en su primera aparición bajo la firma de diseñador John Galliano. Vistió de encaje, organza y satén con enredaderas color zafiro que trepaban por su corsé de duquesa y sus brazos, y lo que parecía ser un colibrí anidado en su cuello.

Y horas más tarde, hizo una segunda aparición sorpresa, esta vez en un dramático vestido negro inspirado en un estilo gótico mexicano y un llamativo tocado de coloridas rosas, con el que cerró el desfile de moda.

Unos enfatizaron la decadencia, como la cantante Lana del Rey, quien mostró estructuradas ramitas que subían por su vestido para sostener un velo de tul crema sobre su cabeza.

La cantante sudafricana Tyla necesitó ayuda para subir las escaleras del Met por lo ceñido que estaba su vestido sin tirantes de Balmain, que evocaba las arenas del tiempo y que acompañó con un reloj de arena a modo de bolso.

En brillantes zapatos de charol, Bad Bunny evocó a una especie de matador Tudor con un sombrero de ala ancha y un ramo de flores negras. Su único toque de color despuntaba en la parte interna de su pierna con una franja roja.

Cardi B se hizo notar en un negro profundo con un vestido de cola tan extensa que necesitó nueve hombres en esmoquin que lo levantaran por las escaleras.

Los latinos brillaron en el Met Gala 2024

Cardi B, Shakira, Karol G o Rauw Alejandro fueron solo algunos nombres de la nutrida representación latina que asistió la noche del lunes 6 de mayo de 2024, a la Met Gala

La Met Gala, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Esta es una de las fiestas benéficas más importantes del sector de la moda en EE.UU. y asisten solo personalidades invitadas por Anna Wintour, editora de Vogue y directora del Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano (Met), que pagan unos 75.000 dólares por la entrada.

Cardi B apareció con un tocado voluminoso, joyas de esmeralda y diamantes, y prácticamente bloqueó el paso de los demás con un espectacular vestido negro de tul.

La cantante de ‘I like it’ se reunió feliz en lo alto de las escalinatas del Met con la colombiana Shakira, que debutó en la gala luciendo otro de los vestidos más llamativos, rojo y con una larga cola, y acompañada por su diseñador, Wes Gordon, de la casa Carolina Herrera.

Otra colombiana, Karol G, se dejó ver con un sinuoso vestido plateado y larga melena rubia, pero apenas se pudo detener a hablar, como la cubana-estadounidense Camila Cabello, que llevaba también un vestido corte sirena de lentejuelas doradas con efecto roto en la cola.

Los puertorriqueños Bad Bunny, con un traje azul marino con corsé, y Rauw Alejandro, con conjunto de traje blanco y detalles plateados, compartieron su gusto por estar presentes en la gran noche de la moda y se mostraron agradecidos a sus fans.

Mientras, la mexicana-estadounidense Eiza González, envuelta en lo que parecían grandes pétalos de rosa en un delicado vestido, reconoció estar contenta con su nueva serie ‘3 body problem’ de Netflix y aseguró querer «pasarla bien y ver las obras de arte» en la fiesta.

Y la argentina Camila Morrone, vestida de Chanel, sostuvo que, pese a ser la tercera Met Gala a la que asiste, sentía nervios y ganas de juntarse con el resto de latinos en la fiesta.

En la alfombra roja destacaron también las españolas Penélope Cruz, elegante con un vestido de Chanel blanco y negro; Elsa Pataky, con un vestido ajustado dorado; y Rosalía, con un modelo estructurado negro de Dior, que estuvieron entre las más simpáticas de las decenas de invitados.

JLO desfiló sin Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer López llegó a la alfombra del Met Gala y lució un vestido de corte sirena con transparencias en la fiesta de la moda más importante del año. Se esperaba que llegara junto a su marido, el actor Ben Affleck. Sin embargo, desfiló sola.

Sin embargo, muchos fans de JLO, de 54 años, han señalado que en esta ocasión su look para el evento no fue el que esperaban. En redes sociales, usuarios señalaron que luce más delgada y que su maquillaje no fue el mejor. AFP y EFE