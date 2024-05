Comisión de Biodiversidad: Sade Fritschi se escudó en sus viceministros para comparecer

jueves, mayo 9, 2024

Pese a que llegó en la mañana, Fritschi recién compareció en la Asamblea Nacional desde las 15:00

La ministra de Ambiente, Sade Fritschi, comparece la tarde de este jueves 9 de mayo en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para hablar sobre el caso Mecheros.

Fritschi llegó al Parlamento desde las 11:00, pero recién se ubicó en la mesa legislativa desde las 14:30. Los medios buscaban una reacción suya por el caso Olón, del cual se conoció, no hablará en esta ocasión.

Los otros convocados eran el ministro de Salud, Franklin Encalada; el presidente (e) de la Judicatura, Álvaro Román; el defensor del Pueblo, César Córdova, pero enviaron a sus delegados. Esto molestó a los asambleístas.

Jaime Moreno, de Construye, apeló la presidencia de Guido Vargas (PSC), pues adujo que no se puede continuar con la comparecencia de delegados. Se exigía la presencia de Fritschi, quien esperaba en un despacho. No obstante, los votos no alcanzaron y Vargas regresó a presidir la sesión.

En el caso Mecheros, las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana exigen al Gobierno que apague los más de 400 mecheros (antorchas) contaminantes, que queman el gas recogido de los campos petroleros de la selva, como lo determinó la Corte Constitucional en 2021, sin que hasta el momento el Estado haya cumplido el fallo.

15:00- Sade Fritschi se escudó en sus viceministros

Luego de la demora por la apelación de la presidencia de la Comisión, Fritschi empezó con su comparecencia. Se habían planteado entre 14 y 15 preguntas, para lo cual las autoridades mostraron una presentación con diapositivas.

Sade indicaba la interrogante y a continuación leía lo que decía la lámina. Mostró imágenes de cómo se ha retirado el derrame de petróleo en distintas zonas afectadas. Se expresaba unos minutos y acudía a sus viceministros para el resto de explicaciones.

Su delegado daba los detalles y luego Sade retomaba su explicación. “Como ven, esta administración está controlando las obligaciones”.

La Ministra iba leyendo lo que aparecía en la diapositivas, sin dar mayor profundización. “Siguiente, por favor”, decía, para pasar de lámina.

“Para profundizar, la viceministra”, daba el paso cuando requería ayuda en un tema técnico. “Por favor, viceministra, si hay algo más que agregar, o si no para cerrar esta presentación”.

Sade Fritschi no acudió ayer, miércoles, a la Comisión de Gobiernos Autónomos por el caso Olón. Pero tendrá que comparecer en el Pleno de la Asamblea por este mismo tema, a lo cual respondió que lo hará “gustosa”.

15:45 – Fritschi fue increpada

El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, acudió a esta mesa legislativa e increpó a Sade Fritschi y le pidió que explique por qué otorgó un registro ambiental a la empresa de Lavinia Valbonesi para un proyecto inmobiliario en Olón, tras haber estado apenas siete días en el cargo como ministra de Ambiente

“Aquí hay un conflicto de interés”, manifestó Peñafiel.

El presidente de la comisión, Guido Vargas, no dio paso a la pregunta, pues indicó que esta sesión tiene otro fin, y que el Pleno ya aprobó una resolución para su comparecencia para ese tema.

16:02 – La Ministra responde a las preguntas

Un tanto nerviosa, explicó que pese a que esta sesión se refiere al caso Mecheros, por respeto respondería a Peñafiel e indicó que un registro ambiental toma solo dos días y que en el caso Olón no hay nada oculto, todo es público.

Hizo un breve repaso por la inquietudes de los legisladores, pero cuando la asambleísta Sofía Sánchez le pidió precisión sobre la cantidad de mecheros apagados, Fritschi esquivó la pregunta.

“La demás información se hará llegar sin ningún problema”, dijo.

Esto molestó a Sánchez y luego se tomó el rostro por la frustración. Mientras, Jaime Moreno bosquejaba una sonrisa por la falta de aclaraciones.

16:10 – Guido Vargas salvó a la Ministra

Después de ocho minutos, la Ministra terminó su intervención, pero la asambleísta Mariuxi Sánchez reclamó que no se respondieron sus preguntas sobre el río Añango.

“Les invitamos a trabajar en conjunto en mesas técnicas”, repetía Fritschi.

Comps Córdova le preguntó nuevamente por el apagado de los mecheros, a lo que la Ministra dijo que esa no es su competencia. Luego agregó otra seguidilla de dudas sobre el derrame petrolero en Orellana y Sucumbíos.

El presidente Guido Vargas intervino y dijo que el tiempo había terminado, y que las dudas podían ser respondidas por escrito. “Ministra, tome nota y responda por escrito”, la ayudó. Esto enojó al resto de los asambleístas. “Entonces para qué venimos”, reclamaron y algunos optaron por retirarse.

Tras esto, Sade Fritschi se retiró y dejó a su viceministro para el resto de la comparecencia.

