Clausuran hotel para evitar que Edmundo González y María Corina Machado visiten el estado Aragua

El régimen de Nicolás Maduro clausuró este jueves el hotel el Recreo, en la ciudad de La Victoria, para evitar que el candidato a la presidencia Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado se hospeden en su visita de este sábado Aragua. Ambos líderes opositores realizan recorrido por el país de cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Denunciamos la clausura del Hotel el Recreo para evitar que Edmundo González y María Corina se hospeden en La Victoria. Les van a faltar papeles de esos para clausurar las casas de todos los victorianos que vamos a recibir al próximo Presidente de la república. Vamos a ganar”, denunció el activista Carlos Daniel Zapata en su cuenta de X (antes Twitter).

Esta acción hace parte de una serie de abusos e intimidaciones por parte del régimen chavista contra la oposición de cara a las próximas elecciones en Venezuela. González, según algunas encuestas y gracias al apoyo que recibe de Machado, se perfila como el favorito de los comicios.

Por otra parte, el candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, aseguró este jueves que, si gana las elecciones del próximo 28 de julio, su compromiso es lograr la reconciliación de los venezolanos.

“Nos comprometemos a escuchar y actuar, a tender puentes, no muros, a sanar heridas, a construir un futuro justo y próspero para todos, nuestro compromiso es con la reconciliación de los venezolanos”, dijo González Urrutia en un acto del partido Encuentro Ciudadano que ratificó su apoyo al candidato.

El ex embajador señaló que la unión de todos es “una necesidad”, por lo que pidió a los partidos políticos y ciudadanos estar más organizados de cara a la fecha de los comicios.

“Ese día tenemos que dar muestra de unión y organización (…) solo unidos y organizados podemos superar los obstáculos”, añadió.

Indicó que la “Venezuela que está por venir” será de oportunidades, donde cada ciudadano pueda alcanzar “su máximo potencial”, y donde -agregó- la educación, salud y empleo serán “accesibles para todos”.

“Un país normal en el que tener servicios públicos no sea más un día de fiesta”, sostuvo.

González Urrutia insistió en que, de ser elegido presidente, promoverá la reconciliación, la unión y las oportunidades para todos.

“Nunca más la discriminación por motivos políticos, soñemos y actuemos en consecuencia”, apuntó.

Entretanto, la líder opositora María Corina Machado destacó la participación de la gente en los recorridos que ha hecho en diferentes estados del país.

Machado, ganadora de las primarias presidenciales de octubre pero inhabilitada para ejercer cargos de elección popular hasta 2036, también insistió en la necesidad de que los ciudadanos se organicen y sumen fuerzas de cara a las elecciones presidenciales.

Y, aunque se le prohibió presentarse a las elecciones, Machado sigue recorriendo el país estrechando manos, tomando selfies, lanzando besos y prometiendo la derrota de Nicolás Maduro.

El desafío de Machado es saber si puede transformar su fama y carisma en votos para Edmundo González Urrutia, quien fue elegido por la principal coalición opositora cuando Machado no logró revocar el fallo judicial que vetó su candidatura.

“Vienen los días más importantes de nuestra vida (…) aquí no hay un día que podamos descansar, que el mundo entiende que lo que está en juego trasciende Venezuela y tiene que ver con toda la región”, apuntó.

