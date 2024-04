Policía irrumpió en la Embajada de México y se llevó a Jorge Glas

viernes, abril 5, 2024

Horas antes, se observó la llegada de un amplio contingente militar, que se sumó al grupo policial que permanecía en el sitio.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, fue retirado de la Embajada de México en Quito. La Presidencia de la República informó en redes sociales que el Bloque de Seguridad detuvo al exfuncionario público.

La noche del 5 de abril, un grupo policial ingresó a las instalaciones de la sede diplomática y salió con el ex segundo mandatario. Lo subieron a uno de los vehículos blindados con los que entraron y se retiraron de la Embajada, según lo detalló Roberto Canseco, embajador encargado de México en Ecuador.

“Es la ignominia para un Estado y esto es totalmente inaceptable. Me han golpeado, me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador”, dijo Canseco.

En imágenes exclusivas de Ecuavisa.com se observa al funcionario correr tras de los autos blindados, subieron a Glas, para tratar de detenerlos. “Es un atropello. ¡No!”, gritaba.

De inmediato fue neutralizado por personal policial, pero lo liberan ante su advertencia de que es un funcionario diplomático.

Jorge Glas iría a Flagrancia

De forma preliminar se conoce que Jorge Glas es llevado a Flagrancia. Sobre el exfuncionario pesa una orden de captura, dispuesta en su contra por la Corte Nacional de Justicia, dentro de una causa por delito de peculado.

Horas antes, se observó la llegada de un amplio contingente militar, que se sumó al grupo policial que permanecía en el sitio. Ellos custodiaban las instalaciones para evitar una posible fuga de Glas, una vez que México le otorgó el asilo político.

Noticia en desarrollo…

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/funcionario-embajada-mexico-denuncia-salida-jorge-glas-LD7115386