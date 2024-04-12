La UTPL presente en la Cumbre de la Sostenibilidad 2024

viernes, abril 12, 2024

En la cumbre se abordaron los desafíos que afrontan las universidades en la actualidad para contribuir al desarrollo sostenible del país

Durante la Cumbre de Sostenibilidad 2024, organizada por Grupo Ekos, el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Santiago Acosta Aide, estuvo presente en el foro denominado “Educación Sostenible”, junto a Gilda García Rivera, rectora de la Universidad Ecotec; Fernando Espinoza, director general de Investigaciones de la UEES; y Lorena Guarderas, Consultora de Sostenibilidad de SDG Consulting, el mismo tuvo lugar en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

En la cumbre se abordaron los desafíos que afrontan las universidades en la actualidad para contribuir al desarrollo sostenible del país, durante su intervención Acosta precisó que hay varios factores a tomar en cuenta, como la gestión, la medición de impacto y la generación de alianzas para fortalecer la cultura ambiental en el país. En este sentido, enfatizó que la UTPL promueve la Agenda 2030, “La UTPL aporta a la construcción de un mundo más sostenible, demostrando que la excelencia académica y el compromiso ambiental pueden ir de la mano para generar un impacto positivo en la sociedad. Además, la formación integral que ofrece la UTPL prepara a sus estudiantes para ser agentes de cambio”, señaló el rector.

La UTPL realiza la recolección de residuos y aparatos electrónicos y eléctricos. Además, cuenta con un Punto Gira que facilita la gestión de residuos sólidos, la Universidad Técnica junto al Municipio de Loja desarrollan la iniciativa “Loja sostenible 2030”, como un ejercicio de prospectiva del cantón.

EL DATO

En la Cumbre de Sostenibilidad participaron alrededor de 200 empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales.