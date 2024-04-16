Irán asegura que no quiere una escalada de tensión en Oriente Medio, según el Kremlin

martes, abril 16, 2024

El ataque de Irán contra Israel en el que, según Tel Aviv, fueron utilizados más de 300 drones, misiles balísticos y de crucero se produjo dos semanas después de un bombardeo en el consulado iraní en Damasco, en el que murieron varios miembros de la Guardia Revolucionario iraní, y del que Teherán responsabiliza a Israel

Moscú, (EFE).- El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, aseguró en una conversación telefónica con el líder ruso, Vladímir Putin, que el ataque a Israel fue limitado y que Teherán no desea una mayor escalada en Oriente Medio.

“Ebrahim Raisí destacó que Irán se vio obligado a realizar esas acciones, que tuvieron un carácter limitado. Al mismo tiempo, subrayó que Teherán no está interesado en una mayor escalada de la tensión”, señaló el Kremlin en un comunicado.

La nota agrega que ambos líderes “abordaron en detalle el agravamiento de la situación en Oriente Medio tras el ataque aéreo de Israel contra la representación diplomática iraní en Damasco y las medidas de respuesta de Irán”.

Conflicto palestino-israelí

“Ambos declararon que la causa principal de los actuales acontecimientos en Oriente Medio es la falta de un arreglo para el conflicto palestino-israelí”, agrega.

En ese sentido, Rusia e Irán reiteraron su postura a favor de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, para aliviar la difícil situación de la población local y crear las condiciones necesarias para una solución política y diplomática de la crisis.

Mientras, durante el intercambio de opiniones sobre las relaciones ruso-iraníes “se expresó el deseo mutuo de un mayor desarrollo de la cooperación bilateral en diversos ámbitos”.

Conversaciones con Tel Aviv

Este mismo lunes, el Kremlin llamó a Tel Aviv y Teherán a resolver todas las diferencias por medio del diálogo.

“Llamamos a todos los países de la región a la moderación. Una mayor escalada no responde a sus intereses”, comentó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

También los ministros de Exteriores de Rusia, Seguéi Lavrov, y de Irán, Hosein Amir Abdolahian, advirtieron en una conversación telefónica contra una mayor escalada en Oriente Medio y “nuevas acciones peligrosas de provocación” que pueden llevar a un aumento de las tensiones en la región.

Rusia lamentó el domingo que el Consejo de Seguridad de la ONU no hubiera podido “reaccionar adecuadamente al ataque a la misión consular iraní” debido a la postura de Occidente. EFE