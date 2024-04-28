Helicóptero siniestrado en Pastaza lo usaba el presidente Daniel Noboa

domingo, abril 28, 2024

Pasadas las 16:00 del 27 de abril de 2024, la Fiscalía informó que se ha emitido la disposición para el levantamiento de los cuerpos de militares y civiles en Tiwino

El helicóptero siniestrado en la provincia de Pastaza se encontraba en buenas condiciones e incluso lo utilizaba el presidente de la República, Daniel Noboa. Asó lo confirmó el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix.

El funcionario realizó la declaración en una rueda de prensa en El Oro, tras el recorrido que se realizó en las instalaciones de Termogas, Machala la tarde del sábado 27 de abril del 2024.

Según Félix, las autoridades investigan los motivos por los cuales el helicóptero militar MI171 E se estrelló, detalla el portal Primicias.

La Fiscalía inició el trámite para levantar los cuerpos de las víctimas del accidente del helicóptero militar en Pastaza, Amazonía ecuatoriana, el viernes. Así lo informó la tarde del sábado 27 de abril de 2024 a través de su cuenta de X.

El helicóptero se accidentó a las 09:45 del viernes 26 de abril en la ruta Shell-Tufino. Debido al mal temporal, las labores de búsqueda de los cuerpos demoraron más de un día en iniciar.

