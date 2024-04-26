Grupo católico se une a las denuncias contra la esposa de Pedro Sánchez

viernes, abril 26, 2024

El grupo ultracatólico Hazte Oír se querelló este viernes contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, en el mismo juzgado de Madrid que aceptó la demanda presentada esta semana por el autodenominado sindicato de ultraderecha Manos Limpias.

Hazte Oír es una organización que puso en circulación en España autobuses tránsfobos, otros caracterizando a Sánchez como a Adolf Hitler, marquesinas de autobús negacionistas de la violencia de género, la misma que envió a los diputados muñecos de fetos durante la tramitación de la ley del aborto y la que promueve los acosos frente a las clínicas abortivas.

Hoy presentó la querella contra Begoña Gómez para ampliar la tramitada por Manos Limpias y lo previsible es que el juez Juan Carlos Peinado, quien admitió la demanda del autodenominado sindicato, la acumule al procedimiento que ha abierto.

Como ocurre en el caso de esa denuncia, la querella se basa en supuestos hechos «publicados por numerosos medios de comunicación, y salvo error por esta parte, no han sido desmentidos».

Pero, a diferencia de la de Manos Limpias, sí desgrana lo que publican esos medios de comunicación y construye un relato de hechos que, a su juicio, son constitutivos de un delito de tráfico de influencias.

El escrito presentado por Manos Limpias señalaba que, prevaliéndose de su condición, Begoña Gómez habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.

Indicaba además que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones por valor de 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige la mujer de Sánchez en el Africa Center, del centro de estudios Instituto de Empresa.

Según Manos Limpias, la compañía aérea española Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada» y que «el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo».

La nueva denuncia llega después de que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitara ayer el archivo de la investigación abierta a la mujer de Sánchez, al considerar que no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal.

Esta polémica en torno a Begoña Gómez provocó que el pasado miércoles Sánchez anunciara que cancelaba su agenda durante cinco días para reflexionar sobre si seguir o no al frente del Ejecutivo, una decisión que comunicará el próximo lunes 29.

Desde entonces el presidente del Gobierno ha recibido el total apoyo de los socialistas, que han convocado a la militancia a una manifestación este sábado para respaldar a Sánchez.

La oposición de derechas (Partido Popular) y la ultraderecha (Vox) han criticado la actitud del jefe del Ejecutivo español, que califican de «victimista». EFE