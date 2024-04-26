Estados Unidos y tres aliados enviarán artillería a Ucrania de forma urgente

viernes, abril 26, 2024

El detalle del envío se produce después de varios anuncios de ayuda internacional, entre ellos 1.000 millones de dólares en material militar que Washington liberará de inmediato como parte de un paquete recién aprobado de 61.000 millones de dólares

Tiempo de lectura: 2 minutos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció hoy en la apertura de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania que EE.UU., Reino Unido, Alemania y la República Checa enviarán con carácter de urgencia artillería, baterías Patriot y HIMARS a Ucrania.

El detalle del envío se produce después de varios anuncios de ayuda internacional, entre ellos 1.000 millones de dólares en material militar que Washington liberará de inmediato como parte de un paquete recién aprobado de 61.000 millones de dólares.

“Si Ucrania sucumbe bajo la bota de (el presidente ruso, Vladímir) Putin, Europa caerá bajo su sombra. Por eso estamos determinados a disuadir a Rusia de cualquier nueva agresión, incluida a los aliados de la OTAN”, subrayó el secretario de Defensa.

Austin alabó la decisión de la República Checa de enviar miles de piezas de artillería; la decisión de Reino Unido de aprobar un paquete de ayuda militar de 620 millones de dólares y la donación por parte de Alemania de otro sistema de misiles Patriot.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Austin reiteró que ahora mismo la necesidad más perentoria para Ucrania es conseguir mejorar sus defensas antiaéreas para evitar que Rusia tome la hegemonía aérea en partes claves del territorio ucraniano.

En un mensaje grabado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Ucrania necesita «al menos siete baterías Patriot» y misiles «con urgencia» y más artillería para hacer frente a Rusia.

«Hay que recordar que regímenes depredadores como el ruso están rápidamente aumentando su apetito por la agresión. Cuando tienen éxito en una parte del mundo, se crean problemas en otros lugares y la agresión se extenderá y no parará», aseguró Zelenski.

«Todo esto es un testimonio de nuestro compromiso con el éxito de Ucrania en el terreno de batalla y de hacerlo a través de este grupo de contacto», apuntó Austin antes de que comenzaran a puerta cerrada las reuniones del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, integrado por 50 países aliados de Kiev. EFE