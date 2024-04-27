Carlos III retomará el martes la actividad pública tras su tratamiento contra el cáncer

sábado, abril 27, 2024

Londres, (EFE).- El rey de Inglaterra, Carlos III, regresará el próximo martes 30 de abril a sus compromisos públicos tras un “periodo de tratamiento y recuperación” por el cáncer que padece, según informó este viernes el palacio de Buckingham.

En un comunicado, el palacio indica que el rey y la reina Camila realizarán ese día una visita conjunta a un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes.

Esa será, según apunta la nota, la primera visita de una serie de “compromisos externos” que acometerá el monarca en las próximas semanas.

El comunicado revela además que Carlos III y su esposa recibirán a los emperadores de Japón, que vendrán al Reino Unido el próximo junio en una visita de Estado.

Primer aniversario de la coronación

El palacio señala que al acercarse el primer aniversario de la coronación del monarca, el próximo 6 de mayo, los reyes continúan estando “profundamente agradecidos por los muchos buenos deseos y la amabilidad que han recibido de todo el mundo a lo largo de las alegrías y desafíos del pasado año”.

El pasado 31 de marzo, Carlos III asistió con Camila al servicio religioso de Pascua en la iglesia de San Jorge del castillo de Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres), en su primer acto público desde febrero.

Aquella fue la comparecencia más destacada del monarca británico, de 75 años, desde que se anunció su diagnóstico de un cáncer no especificado el pasado 5 de febrero.

Además de Carlos III, su nuera, la duquesa de Gales, Catalina, esposa del heredero al trono británico, Guillermo, también recibe actualmente tratamiento de quimioterapia por un cáncer que tampoco ha sido especificado-