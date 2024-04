Biden subraya que el apoyo de EE.UU. a Israel frente a Irán es “férreo”

Tiempo de lectura: 2 minutos

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó este sábado tras reunirse con su equipo de Seguridad Nacional que el compromiso de Estados Unidos con Israel frente a Irán es “férreo”.

El mandatario acompañó su mensaje en X de una foto del encuentro en la sala de crisis de la Casa Blanca, conocida como ‘Situation Room’, en la que está junto al secretario de Estado, Antony Blinken, y del de Defensa, Lloyd Austin, entre otros.

Tanto a Biden como a Blinken, que aparecen de frente, se les ve con semblante serio, de traje pero sin corbata.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

— President Biden (@POTUS) April 13, 2024