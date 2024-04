Baltimore: Barcos atascados e inflación por cadena de suministro

miércoles, abril 3, 2024

Aunque no son tan graves como en 2021-22, existe la preocupación que los problemas actuales de la cadena de suministro se repercutan en los precios en los próximos meses

Tiempo de lectura: 4 minutos

Ha pasado una semana desde que el Dali, un buque portacontenedores, chocó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore. Todavía está atascado allí, y las imágenes siguen siendo asombrosas, en parte porque el buque es enorme comparado con lo que queda del puente. ¿Cómo es posible que los planificadores no se dieran cuenta de que operar con superbuques en las confinadas aguas del puerto suponía un riesgo?

Y con el barco y los trozos del puente bloqueando la entrada al puerto, el puerto de Baltimore permanece cerrado. ¿Qué importancia tiene eso para la economía?

Bueno, habría sido un gran problema si hubiera ocurrido a finales de 2021 o principios de 2022, cuando las cadenas de suministro globales estaban bajo mucha presión. ¿Recuerdan cuando todos esos barcos iban y venían frente a Los Ángeles, esperando un atraque?

Ahora es menos importante: antes de Dalí, Baltimore sólo era el 17º puerto con más tráfico de EE.UU., y al parecer hay suficiente capacidad sobrante como para que la mayoría de los cargamentos que normalmente habrían pasado por Baltimore puedan desviarse a otros puertos de la Costa Este. El Dali no es el Ever Given, el buque que bloqueó el Canal de Suez cuando encalló en 2021.

Aun así, las cadenas de suministro mundiales no tienen tanta holgura como, por ejemplo, el verano pasado, después de que las interrupciones por la pandemia fueran casi cosa del pasado, porque Baltimore no es el único problema. El Canal de Panamá está funcionando a capacidad reducida porque una sequía histórica, probablemente en parte consecuencia del cambio climático, ha limitado el suministro de agua para llenar las esclusas del canal.

En otros lugares, los hutíes han estado disparando misiles contra los barcos que entran o salen del Mar Rojo, es decir, que se dirigen hacia o desde el Canal de Suez. Presumiblemente como resultado de estos y otros problemas, el ampliamente citado índice de la Fed de Nueva York sobre la presión de la cadena de suministro mundial, aunque todavía no parpadea con las luces rojas que mostraba en el invierno de 2021-22, ha empeorado significativamente desde el pasado mes de agosto:

Y dado lo que sabemos sobre las causas del repunte de la inflación de 2021-22, este empeoramiento me pone un poco nervioso.

Creo que es justo decir que a la gran mayoría de los economistas la evolución de la inflación en los últimos tres años los ha tomado desprevenidos. Al igual que muchos otros, no logré predecir el gran repunte inicial de la inflación. Pero incluso la mayoría de los economistas que acertaron en esa parte parecen, en retrospectiva, haber acertado por las razones equivocadas, porque no lograron anticipar la “desinflación inmaculada” de 2023: la inflación se desplomó, aunque no hubo recesión, y el elevado desempleo que algunos afirmaban que sería necesario para bajar la inflación nunca se materializó.

Una observación al margen: las mediciones oficiales de la inflación se calentaron un poco en los dos primeros meses de 2024. Pero gran parte de ello refleja probablemente el llamado efecto enero (que en realidad se reparte entre enero y febrero), en el que muchas empresas suben sus precios con la llegada de un nuevo año. La Reserva Federal y muchos economistas independientes esperan que la desinflación se reanude en los próximos meses.

Entonces, ¿qué explica la rápida subida y bajada de la inflación? Allá por julio de 2021, los economistas de la Casa Blanca argumentaron que nos encontrábamos en una situación parecida al repunte de la inflación que comenzó en 1946: que la recuperación de la Covid había creado unas condiciones similares a las del período de principios de la posguerra, de demanda reprimida y cadenas de suministro interrumpidas. El repunte inflacionista de la posguerra terminó con relativa rapidez -al cabo de dos años- sin un periodo prolongado de elevado desempleo.

En retrospectiva, ese análisis parece acertado, ya que más o menos lo mismo parece haber ocurrido en el último ciclo de inflación. Siguiendo a Mike Konczal, del Instituto Roosevelt, que acaba de incorporarse a la administración Biden, he aquí un gráfico de las variaciones anuales de la inflación subyacente -medida como los precios al consumo excluidos los alimentos, que es la mejor cifra disponible desde la década de 1940- frente a la tasa de desempleo:

Como se puede ver, 2023 se parece a finales de la década de 1940, no, como predijeron los pesimistas de la inflación, a la desinflación de Volcker de principios de 1980.

Un análisis más reciente de la Casa Blanca pone cifras adicionales a este diagnóstico, estimando una curva de Phillips -una ecuación que se supone que rastrea la inflación- que incluye los efectos de la presión de la cadena de suministro, utilizando la medida de la Fed de Nueva York. Según este modelo, las presiones de la cadena de suministro (más la interacción de estas presiones con la demanda) explican la mayor parte del aumento de la inflación por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal durante los últimos años:

A la inversa, el modelo dice que el alivio de los problemas de la cadena de suministro a medida que las empresas se adaptaban al cambio económico explica la mayor parte de la desinflación desde 2022.

Todo esto tiene mucho sentido, y hasta hace poco me hacía sentir bastante cómodo sobre las perspectivas de un aterrizaje suave – la inflación cayendo a un nivel aceptable con el desempleo manteniéndose bajo.

Pero si pensamos que las perturbaciones de la cadena de suministro fueron el principal motor de la inflación y la atenuación de estas perturbaciones el principal motor de la desinflación, tenemos que preocuparnos por los efectos de un nuevo empeoramiento de la situación de la cadena de suministro.

Ahora bien, los problemas de la cadena de suministro en la actualidad no son ni remotamente tan graves como en 2021-22; si el desastre de Dalí hubiera ocurrido entonces, realmente habría sido un puente derrumbado demasiado lejos. Al menos según la medida de la Fed de Nueva York, en realidad hemos estado experimentando un tramo de presión de la oferta por debajo de lo normal, y todo lo que ha ocurrido es una vuelta a la normalidad. Esto podría no tener mucho efecto adverso sobre la inflación.

Pero no estoy tan seguro de esto como me gustaría. Las cadenas de suministro vuelven a ponerme nervioso.

© The New York Times 2024

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2024/04/03/barcos-atascados-en-baltimore-e-inflacion-por-cadena-de-suministro/