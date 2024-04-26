Agentes de la AMT sentenciados a más de 6 años de prisión, por pedir $80 a ciudadano

viernes, abril 26, 2024

Los agentes fueron sentenciados a seis años y cuatro meses de prisión. Además deberán pagar una suma de doce salarios básicos unificados y no podrán ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la sentencia

Tiempo de lectura: 2 minutos

Haber recibido 80 dólares de un usuario, les costó la libertad a dos exfuncionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Ambos fueron sentenciados por concusión, informó este viernes 26 de abril del 2024 la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público probó en el juicio que los agentes María Cristina G. P. y Miguel Ángel Z. V. abusaron de sus cargos como operadora y fiscalizador, respectivamente. Esto con el fin de beneficiarse de esa suma de dinero, a cambio de liberar un vehículo retenido por infringir el horario de pico y placa en Quito.

Los agentes fueron sentenciados a seis años y cuatro meses de prisión. Además deberán pagar una suma de doce salarios básicos unificados y no podrán ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la sentencia.

El hecho ocurrió la tarde del 18 de abril del 2023 a la altura de la Loma de Puengasí, en el sur oriente de Quito. El denunciante circulaba con su madre en un vehículo con restricción pasadas las 16:00. De acuerdo con información de Fiscalía, los agentes trasladaron el carro hacia el patio de retención en Quitumbe.

El denunciante compareció al juicio como testigo de la Fiscalía. En su relato, contó que le pidieron 100 dólares para liberar el vehículo esa misma noche. De lo contrario, se quedaría los próximos cuatro días en el lugar.

Luego de hacer los pagos de matrícula y de otros rubros, el joven volvió a la oficina donde se encontraban los ahora sancionados y les entregó el dinero. Allí les explicó que de los 100 dólares que le solicitaron únicamente pudo reunir 80 dólares.

Los exfuncionarios aceptaron y recibieron el dinero. Antes, la víctima sacó fotografías de los billetes. Esas imágenes fueron parte de la prueba que Fiscalía practicó en la audiencia de juicio.

El joven continuó su testimonio y explicó que, ante el delito flagrante, buscó a la Policía para explicar lo que ocurrió. María Cristina G. P. y Miguel Ángel Z. V. fueron aprehendidos en una oficina, mientras que el dinero fue encontrado en el cajón de un escritorio.

La serie de los billetes hallados en la estación de trabajo coincidieron con la del dinero fotografiado por el denunciante.

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/funcionarios-amt-sentenciados-recibir-dinero-ciudadano/