¿Qué pasará esta semana en la U?

Te invitamos a conocer las actividades, los cursos y charlas que han preparado para la semana del 4 al 10 de marzo, las mejores universidades del país. ¡No te lo pierdas!

Universidad San Francisco de Quito

¡Embárcate en un viaje fascinante a través del arte europeo del siglo XIX! Explora sus secretos estilísticos, conoce la historia que hay detrás y desafía tu perspectiva con cuestionamientos críticos. Descubre el arte de una manera única.

Más información: [email protected]

Whatsapp ➡ https://bit.ly/3yyDF2v

Universidad Andina Simón Bolívar

El Área de Letras y Estudios Culturales y la Maestría en Literatura Latinoamericana y Escritura Creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador invita al seminario “Ejercicios de curiosidad: explorando el ensayo”, con la destacada María Barrera-Agarwal.

El ensayo es un género literario de extraordinaria flexibilidad. Es utilizado en todo tipo de ámbitos, desde el profesional hasta aquellos eminentemente personales. A pesar de su omnipresencia, no es común el estudiarlo y apreciarlo a profundidad y de modo exclusivo. El seminario virtual busca confrontar tal vacío, explorando la historia del ensayo y su proceso de creación, de una manera práctica y accesible.

El seminario incluye cuatro módulos:

Introducción al ensayo y a su estructura

El ensayo como análisis

El ensayo como interpretación

El ensayo como crítica

🗓️ 9, 16, 23 y 30 de marzo

⏰ 9h30

📍 Zoom

Inscríbete y asegurar tu lugar: https://i.mtr.cool/pwuyabqknx

Universidad Técnica Particular de Loja

🔴 #DistanciaUTPL 🔔¡Logra tu meta profesional con un 2️⃣0️⃣% de descuento! 🎓

📖 Si eres estudiante de segundo ciclo en adelante en modalidad a distancia, asegura tu lugar y ahorra en tu matrícula para el periodo abril-agosto 2024. 👩🏻‍💻👨🏻‍💻

🔔 ¡Paga antes del 18 de marzo y disfruta de este exclusivo beneficio!

Universidad Ecotec

La Universidad Ecotec anuncia que están abiertos los registros para el Intensivo II-2024. Revisa las materias disponibles y organiza todo para el inicio de clases este 4 de marzo.

