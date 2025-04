martes, marzo 26, 2024

Ante la gran difusión en las redes sociales de las declaraciones de Vinicius Júnior sobre el racismo que recibió y recibe en el mundo del fútbol, uno de los que se hizo eco fue José Luis Félix Chilavert, que fue muy crítico con el futbolista de Real Madrid y la Seleción de Brasil

Tiempo de lectura: 2 minutos

El lunes, Vinicius Júnior se quebró en conferencia de prensa al hacer referencia al racismo que sufre día a día y José Luis Chilavert le salió al cruce en las redes sociales.

“Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar. Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Es agotador estar solo. He hecho tantas denuncias y nadie es sancionado, ningún club es sancionado“, contó entre lágrimas.

La durísima respuesta de Chilavert a Vinicius

Ante la gran difusión en las redes sociales de las declaraciones de Vinicius Júnior sobre el racismo que recibió y recibe en el mundo del fútbol, uno de los que se hizo eco fue José Luis Félix Chilavert, que fue muy crítico con el futbolista de Real Madrid y la Seleción de Brasil. “Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió el exarquero en su cuenta de Twitter.

Vinícius confesó que meditó en irse de Real Madrid por la discriminación

El futbolista de 23 años contó que había estudiado acerca de marcharse del Merengue por las repetidas situaciones xenófobas: “He pensado tanto de salir de aquí pero si me voy le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid, el mejor club del mundo. Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya… Si me voy sería el triunfo del racista”.

Texto publicado en TyC Sports

https://www.tycsports.com/futbol-internacional/la-durisima-respuesta-de-jose-luis-chilavert-a-vinicius-tras-hablar-del-racismo-pan-y-circo-id573492.html