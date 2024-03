Consulta Popular 2024: Denuncian disminución de recursos

jueves, marzo 7, 2024

El Ministerio de Finanzas presupuestó, al menos, USD 20 millones menos para la ejecución del proceso electoral, según el CNE.

El Ministerio de Finanzas destinará USD 40 millones para el desarrollo de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 y no los USD 60 millones presupuestados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo denunció la presidenta del organismo, Diana Atamaint.

Señaló que también hay retrasos en el desembolso de los recursos, lo que ralentiza los procesos de adjudicación para contratar productos y servicios, aunque sea régimen especial.

Según Atamaint, los montos más urgentes son para la impresión de papeletas y la integración de paquetes electorales (USD 29 millones) y para el pago del personal que trabajará de forma ocasional, desde el 1 de abril (USD 9 millones) en el CNE.

“El 11 de este mes (marzo) ya tenían que empezar a imprimir las papeletas electorales y el presupuesto todavía está en proceso (…) A mí me preocupa si tienen el desembolso listo para dar los anticipos, porque si no hay los anticipos no van a poder empezar a producir las empresas que firman con nosotros”, dijo Atamaint.

A esos rubros se sumará el presupuesto para que las diversas organizaciones políticas y civiles hagan campaña por el Sí o No, según se califiquen.

“Si no tenemos los recursos, no sería una suspensión, sería inviable realizar la consulta”, agregó la funcionaria.

Recursos pendientes

Atamaint también señaló que el CNE arrastra “muchos millones de dólares previo a la consulta popular”.

De parte del Ministerio de Economía, son “USD 3 o USD 4 millones no hace efectivos a los proveedores del Instituto Geofísico Militar, ni con el Ministerio de Defensa que hicieron contratos para la logística”.

A ello se suman otros recursos que el CNE no ha recibido de la cartera de Estado para cancelar compromisos por alrededor de USD 3 millones de elecciones anticipadas. Además, están otras deudas pendientes al fondo partidario y de promoción electoral.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cne-denuncia-retrasos-disminucion-recursos-consulta-popular-NM6970359