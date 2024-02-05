Taylor Swift consagra su legado en los Grammy

lunes, febrero 5, 2024

El gran aliciente de la cita fue el récord de Swift, que hasta la fecha empataba con Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder con tres gramófonos a álbum del año

La estadounidense Taylor Swift hizo historia este domingo en la 66 edición de los Grammy, al convertirse en la primera artista en alcanzar el récord de cuatro galardones acumulados en la categoría de álbum del año, gracias a su trabajo titulado ‘Midnights‘.

En clave hispana, la colombiana Karol G (‘Mañana Será Bonito’) y el mexicano Peso Pluma (‘Génesis’) consiguieron embolsarse el primer grammy anglosajón de sus carreras, concretamente en los apartados de mejor álbum de música urbana y en el de mejor álbum de música mexicana, respectivamente.

«Me encantaría decir que este es el mejor momento de mi vida, pero me siento así de feliz cuando acabo una canción (…) o cuando ensayo con mis bailarines o mi banda», afirmó la mediática cantante, que también venció en mejor álbum de pop vocal y aprovechó la cita para anunciar que su nuevo disco saldrá en abril.

El premio en la categoría reina le fue entregado por la canadiense Céline Dion, que padece una enfermedad neurológica e instó a los asistentes a no «dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música transmite».

Billie Eilish lleva el fenómeno ‘Barbie’ a los Grammy

El fenómeno ‘Barbie’ también llegó a los Grammy de la mano de Billie Eilish con ‘What Was I Made For?’, que conforma la banda sonora de este filme, galardonada como la canción del año, además de mejor canción escrita para medios visuales.

«Gracias a mi hermano, que es mi mejor amigo en el mundo y me hace la persona que soy hoy. Gracias también a Greta Gerwig por hacer la mejor película del año», exclamó Eilish.

Por su parte, la popular Miley Cyrus se coronó en la categoría de grabación del año con su tema viral ‘Flowers’, que interpretó en directo durante la gala y que también le deparó el premio en el apartado de mejor actuación pop en solitario.

«No piensen que esto (el premio) es importante porque realmente es muy importante», bromeó la artista, que ha ganado sus primeros grammys este año.

Otra figura consolidada que desempolvó su vitrina de gramófonos fue la estadounidense Victoria Monét, condecorada con el prestigioso premio de mejor nuevo artista tras un curso glorioso con ‘Jaguar II’ que, además, le valió el grammy a mejor álbum de R&B y mejor ingeniería de sonido en un álbum no clásico.

La 66 edición de los Grammy, presentada por el cómico Trevor Noah por cuarto año consecutivo, también dejó el triunfo de Karol G en el apartado de mejor álbum de música urbana -específicamente dedicada a figuras latinas-, superando a los puertorriqueños Rauw Alejandro (‘Saturno’) y Tainy (‘Data’).

«Espero que sea el primero de muchos», dijo la artista tras recibir el premio de manos de su compatriota Maluma y de Christina Aguilera.

Mientras que el exponente de los corridos tumbados Peso Pluma triunfó en mejor álbum de música mexicana (incluido texano) contra Ana Bárbara (‘Bordado A Mano’) o Lupita Infante (‘Amor Como en Las Películas de Antes’), entre otras.

Éxito para Rubén Blades, Natalia Lafourcade y Juanes

Asimismo, Rubén Blades vio cómo se alargaba su trayectoria -ya acumula doce gramófonos- gracias a su trabajo ‘Siembra: 45º Aniversario’, que fue premiado en la categoría de mejor álbum tropical.

El reconocimiento a mejor álbum de rock latino o alternativo cayó repartido: empate entre la mexicana Natalia Lafourcade (‘De Todas Las Flores’) y el colombiano Juanes (‘Vida Cotidiana’).

Y la cantautora y guitarrista guatemalteca Gaby Moreno conquistó el galardón de mejor álbum de pop latino con ‘X Mí (Vol. 1)’, imponiéndose a contendientes como el español Pablo Alborán (‘La Cuarta Hoja’).

El que no pudo culminar la gesta fue Edgar Barrera, el único hispano de esta edición nominado en una de las categorías generales, exactamente en la de compositor no clásico del año.

El también productor -detrás de éxitos como ‘Un x100to’, de Grupo Frontera con Bad Bunny- fue superado por el estadounidense Theron Tomas, que ha trabajado con artistas como Lil Durk o Future. EFE