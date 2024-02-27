martes, febrero 27, 2024

La Facultad de Comunicación Mónica Herrera, reúne a destacados profesionales del periodismo para dar una mirada crítica a la profesión en la actualidad.

“Repensando el Periodismo en tiempos de riesgo” se desarrollará en 2 foros con temas específicos los próximos 4 y 5 de marzo y abordará temas como los desafíos del oficio en la sociedad contemporánea y la ética en la investigación y el manejo de fuentes.

