Repensando el Periodismo en tiempos de riesgo

Universidad Casa Grande
martes, febrero 27, 2024
Este evento organizado por la Universidad Casa Grande se desarrollará en dos foros con temas específicos los próximos 4 y 5 de marzo y abordará temas como los desafíos del oficio en la sociedad contemporánea y la ética en la investigación y el manejo de fuentes
La Facultad de Comunicación Mónica Herrera,  reúne a destacados profesionales del periodismo para dar una mirada crítica a la profesión en la actualidad. 

“Repensando el Periodismo en tiempos de riesgo”  se desarrollará en 2 foros con temas específicos los próximos 4 y 5 de marzo y abordará temas como los desafíos del oficio en la sociedad contemporánea y la ética en la investigación y el manejo de fuentes.

 
