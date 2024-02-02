Premios Grammy 2024: las sorpresas que podrían anunciarse en esta edición

viernes, febrero 2, 2024

Maldiciones rotas y artistas veteranos alzando su primer Grammy, son parte de las sorpresas que la premiación podría tener este año

Este 4 de febrero, la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias organizará la 66° entrega de los Premios Grammy, una gala que celebra lo más destacado de la música a lo largo del año.

Desde que se anunciaron a los nominados de la terna, esta edición se destacó por la enorme presencia de talentos femeninos, mismos que dominan en las categorías principales como Álbum del Año, Grabación del Año, Mejor Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Tan sólo Solána Imani Rowe, mejor conocida como SZA, es la gran favorita de la terna con un total de 9 nominaciones y muy de cerca le siguen Phoebe Bridges y Victoria Monét con siete nominaciones respectivamente.

Además de que los Premios Grammy 2024 son la muestra de que las artistas femeninas viven una época dorada, también se perfila como una oportunidad para que muchos músicos rompan récords tanto positivos como negativos.

En primer instancia se encuentra Jon Batiste, quien en 2022 sorprendió a toda la industria con un total de 11 nominaciones en los premios Grammy. El músico de Luisiana se llevó a casa el fonógrafo dorado a Mejor Álbum del Año por We Are, y en esta edición, podría repetir el logro gracias a su más reciente producción discográfica World Music Radio.

De llevarse el trofeo, Batiste se uniría al exclusivo grupo conformado por nada menos que Steve Wonder y Adele de músicos que lograron llevarse el premio a Mejor Álbum del año en dos nominaciones seguidas. El músico también podría hacer historia si gana el premio a Mejor interpretación de raíces americanas por el tema Butterfly, convirtiéndose en el primer artista que se hace con él dos veces de manera consecutiva.

Otro personaje que podría hacer historia en la competencia es Jelly Roll, el rapero de Tennessee que busca convertirse en el Mejor Artista Nuevo más viejo de la premiación con 39 años de edad. Lo cierto es que esta es de las categorías más disputadas con nombres como Ice Spice, Victoria Monét y Gracie Abrams que hicieron un año extraordinario. Aunque las probabilidades son bajas, Jelly Roll podría dar una gran sorpresa.

Y hablando de veteranos, cualquiera esperaría que los Rolling Stones usaran premios Grammy como topes para puertas, pero lo cierto es que en sus más de 50 años de trayectoria nunca han logrado ganar un gramófono. Este año la historia podría cambiar, pues sus Satánicas Majestades están nominadas a la categoría de Mejor Canción de Rock por Angry, pieza que marcó su regreso a la industria musical después de casi 20 años.

Olivia Rodrigo, Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Boygenius, son los rivales a vencer para los Stones en esta edición de los premios Grammy.

Al contrario de los Stones, Billie Eilish ya está muy acostumbrada a recibir premios Grammy, con un total de siete. Este año, Billie compite en la categoría de Grabación del Año por la pieza What Was I Made For? que ya se ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original como parte de la película Barbie. De alzarse con el gramófono, Eilish se convertiría en la única mujer en la historia de la premiación en ganar tres veces esta categoría, en la cual venció en 2020 con Bad Guy y en 2021 con Everything I Wanted, superando el logro de Adele, Norah Jones y Roberta Flack y empatando con los artistas masculinos Paul Simon y Bruno Mars.

Y por supuesto, no se puede hablar de los Grammy sin mencionar a Taylor Swift. La 12 veces ganadora del Grammy ha arrastrado una maldición a lo largo de los años: ser la artista más nominada que nunca ha ganado los gramófonos a Canción del Año y a Actuación Pop en solitario, con siete y cinco nominaciones respectivamente. La artista buscará romper la maldición con su aclamada pieza Anti-Hero, pero además, podría romper el empate que tiene con Frank Sinatra y Stevie Wonder al haber ganado tres veces el Grammy a Mejor Álbum del Año.

