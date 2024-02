Politiquería versus política pública

miércoles, febrero 21, 2024

Estamos en guerra contra la inseguridad y la corrupción, contra la ineficiencia y el despilfarro, con el compromiso decidido y la corresponsabilidad de la Presidencia, la Asamblea y la Corte Constitucional, implementando políticas públicas coyunturales para mejorar la seguridad nacional y el bienestar de todos los ecuatorianos

¿Estamos más tranquilos? Parecería que sí. La decisión adoptada por el Presidente ha sido, es y será muy adecuada. No hay vuelta que darle.

La verdad sea dicha, no sé qué es peor para nuestra sociedad ecuatoriana, como un todo, ¿la clase política tradicional o la inseguridad?

Los partidos/movimientos políticos en la actualidad mantienen su estrategia maquiavélica de joderle al pueblo, a como dé lugar. No les importa la situación crítica actual (fiscal e inseguridad) solo están con la mira en las elecciones del 2025. Es solo “politics”, no “policy”. Según mi lectura de los datos del CNE al 16 de octubre de 2023, los partidos/movimientos políticos sufrieron severos impactos. Hay perdedores y ganadores, por eso es explicable de alguna manera su comportamiento.

Entre los perdedores están: Pachakutik, 22 escaños perdidos (de 27 a 5), PSC, 4 perdidos (de 18 a 14), Izquierda Democrática, 18 escaños (de 18 a 0), y Creo, 12 escaños perdidos (de 12 a 0). ¿Por qué hoy Pachakutik pelea por el ITT? Está claro verdad, ya no tienen importancia en la asamblea. El PSC pelea por el IVA, también está clarito. Han perdido todo el prestigio, toda la imagen. Por ello tiene que intervenir a grito pelado para que el pueblo les vuelva a considerar. Como añoramos a los representantes del PSC de altura, León Febres Cordero, Heinz Moeller, entre otros.

Los ganadores, por otro lado, son: Construye, 28 escaños (de 1 a 29), ADN, 14 escaños (de 0 a 14), Actuemos, 6 escaños (de 2 a 8) y no faltaba más, el camaleón (RC), 3 escaños (de 49 a 52). Las fuerzas están equilibradas: i) RC -52; ii) Construye, ADN, Actuemos, y otros -57; iii) PSC y Pachakutik -19; y iv) los demás -9. Los acuerdos parciales o temporales serán del orden del día, dependiendo del ritmo que los ponga la Presidencia. Pero tratarán de actuar políticamente incorrectos para oponerse por oponerse. Como consecuencia lógica, el pueblo que espere, a no ser que el Sr. Presidente mueva el tablero.

El problema es que los asambleístas, un muy buen número de ellos, no entienden peor comprenden la situación del país y de la caja fiscal, llegaron a generar rentas propias y nada más. Solo lo harán cuando les golpeen sus bolsillos. Entonces podríamos esperar una reacción. En el campo de las probabilidades, existe un porcentaje de que la reacción sea positiva y también de que sea negativa. En el campo negativo, podrían llegar a propiciar un juicio político al Sr. Presidente por incumplimiento de funciones al no pagar los sueldos de la asamblea, obviamente todos los impagos se unirían. Si fuese positiva estarían dispuestos a considerar políticas apropiadas para los vulnerables, para el desarrollo humano.

Las políticas públicas -PPs, se ejecutan con un propósito específico, no generalizado, para resolver un problema, una crisis o una falla que el mercado no logra y así beneficiar a los ciudadanos en general. Existen PPs coyunturales, que necesitan rápida implementación por su temporalidad, corto plazo. Así como también PPs estructurales, que buscan corregir problemas o fallas en la raíz, en la estructura, demandan más estudios, recursos, esfuerzos y tiempo. Cualquiera que sea la PPs, lleva intrínseco un periodo de tiempo para que se puedan apreciar los resultados o el impacto, se llama rezago de las PPs. No todas generan resultados inmediatos. Por tanto, si la necesidad de la administración de gobierno es urgente, como nuestro caso, se requieren PPs coyunturales de muy corto rezago y de logros inmediatos.

Entre las PPs coyunturales se pueden incluir: cambios en el IVA; impuestos específicos a ciertos bienes de consumo (licor, bebidas azucaradas); impuestos específicos a pagar por una sola vez, caso rodaje en gobierno de Sixto Durán Ballén; eliminación de subsidios de forma inmediata; eliminación de exenciones tributarias; entre otros.

Si la caja fiscal puede resistir en el tiempo, son otras PPs de mayor rezago, tales como: reformas al impuesto a la renta, a las ganancias, al patrimonio, a los activos fijos, a ciertas actividades no indispensables o suntuarias, como cirugías estéticas; cambio constitucional para eliminar un gran número de entidades públicas que no son ni necesarias ni técnicas, ni aportan al desarrollo actual; reingeniería del sector público para reducir el tamaño y el gasto corriente en personal, con formas creativas para actualizar sus competencias laborales y facilitar su inserción en el sector privado.

Las políticas públicas obedecen a la situación del país, se aplican de conformidad con el problema o crisis, no responden a intereses mezquinos.

He revisado con detenimiento la publicación de la Universidad San Francisco, “Primera Aproximación a la Optimización y Racionalización del Gasto Público Improductivo: alternativas para la consolidación fiscal en Ecuador”, muy buena propuesta. Según el documento se puede reducir gastos en unos $2.800 millones. Difiero solo en unos $1.000 millones, puesto que se podría profundizar la reducción de los gastos e inversiones en los GADs (500), así como en la focalización del subsidio a los combustibles (500). En otras palabras, hay una posibilidad de reducir los gastos del sector público en unos $3.000 millones a $4.000 millones, sin reformas sustanciales y sin que se encienda el país. Se aplicarían PPs coyunturales de acción inmediata.

Al mismo tiempo, el incremento del IVA y la prórroga del cierre del ITT podrían aportar ingresos por otros $2.000 millones. Es decir, un mejoramiento importante en la gestión de la caja fiscal. Aumento de ingresos y reducción de gastos que abrirán las puertas de los organismos multilaterales de crédito para contar con su aval y reestructurar la deuda y mejorar las condiciones de crédito. El riesgo país seguiría a la baja. El país podría ser una opción de inversión extranjera en el futuro.

El Presidente ha movido la primera pieza del tablero de ajedrez, la asamblea también. El Presidente volvió a mover, la asamblea debe hacerlo y la corte mira sobre los hombros de todos para avalar las decisiones, que sean constitucionales y listo.

