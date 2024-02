Los chimpancés pueden reconocer rostros de hace más de dos décadas

jueves, febrero 8, 2024

Se cree que tienen la memoria no humana más duradera jamás registrada. Un equipo de investigación utilizó cámaras infrarrojas de seguimiento ocular para registrar dónde miraban estos animales y cómo lo hacían

Parece que entre los animales, no sólo los elefantes tienen buena memoria. De hecho, ahora, investigadores de la Universidad de Berkeley han descubierto que los grandes simios y chimpancés, los parientes vivos más cercanos a los humanos, pueden reconocer a compañeros de grupo que no han visto en más de dos décadas: evidencia de lo que se cree que es la memoria no humana más duradera jamás registrada.

Los hallazgos también refuerzan la teoría de que la memoria a largo plazo en humanos, chimpancés y bonobos probablemente proviene de un ancestro común que vivió hace entre 6 y 9 millones de años.

El equipo utilizó cámaras infrarrojas de seguimiento ocular para registrar dónde miraban los bonobos y los chimpancés cuando se les mostraban imágenes de otros especímenes de su especie. Una foto era de un extraño; la otro era de un bonobo o chimpancé con el que el participante había vivido durante un año o más.

Los investigadores descubrieron que los ojos permanecían mucho más tiempo en las imágenes de aquellos con quienes habían vivido anteriormente, lo que sugiere cierto grado de reconocimiento. En un caso, un bonobo llamado Louise no había visto a su hermana Loretta ni a su sobrino Erin durante más de 26 años. Pero cuando los investigadores le mostraron a Louise sus imágenes, sus ojos se centraron en las fotografías. Estos hallazgos acaban de publicarse en la revista Proceedings of the National Academy de Ciencias, PNAS.

Los participantes observaron durante más tiempo a personas con las que habían tenido relaciones más positivas, en comparación con las antagónicas. En otras palabras, parecían reconocer más a los amigos que a los enemigos. Los científicos no saben exactamente cómo es esa representación, pero sí que dura años. Este estudio no muestra cuán diferentes somos de otros simios, sino cuán similares somos a ellos y ellos a nosotros.

Los hallazgos amplían lo que se sabía sobre la memoria a largo plazo en los animales y también plantean cuestiones centrales para la biología y la psicología evolutivas. Comprender los vínculos entre nuestra memoria vívida y episódica y el recuerdo de otros animales ha sido durante mucho tiempo un enigma de investigación. Estudios anteriores han demostrado que los cuervos, por ejemplo, recuerdan a las personas que los engañaron y pueden recordar las relaciones sociales de maneras asombrosas.

La memoria social más allá de unos pocos años se había documentado anteriormente solo en los delfines, quienes según los estudios pueden reconocer vocalizaciones durante hasta 20 años.

Ésta, hasta este momento, había sido la memoria social a largo plazo más larga jamás encontrada en un animal no humano. Lo que se está mostrando en este nuevo análisis es que los chimpancés y los bonobos pueden recordar tanto tiempo como los delfines o más.

Una lupa sobre los recuerdos

El proyecto nació de una larga observación entre investigadores de primates, quienes a menudo pasan meses o años entre una y otra visita a los animales que estudian. Cuando regresaron, los bonobos y los chimpancés actuaron como si continuaran justo donde dejaron de verse. Entonces los investigadores decidieron ver si esa corazonada de la memoria era cierta.

Para obtener respuestas, el equipo comenzó lo que en ocasiones era genealogía y álbumes de recortes a partes iguales. En primer lugar, necesitaban identificar bonobos y chimpancés que habían sido separados de lo que podrían considerarse amigos o familiares. A veces, sus compañeros de grupo habían sido reubicados en otros zoológicos para evitar la endogamia. Otras veces, es posible que un hermano o una persona mayor haya muerto mientras todos vivían juntos.

Con una lista de parejas en la mano, repartidas por zoológicos de Europa y Japón, los investigadores necesitaban rastrear fotografías para mostrárselas a los participantes. Sin embargo, no podía ser una instantánea cualquiera. Necesitaban una imagen de calidad tomada aproximadamente del momento en que la pareja se vio por última vez. Esto fue algo fácil para los animales que fueron separados recientemente en una época rica en fotografías de alta calidad. Resultó mucho más complicado para otros, como los familiares de Louise, que fueron separados alrededor de 1995. El equipo acabó pudiendo mostrar imágenes a 26 bonobos y chimpancés.

Después de configurar un sistema informático con cámaras sensibles y herramientas de seguimiento ocular no invasivas, a los animales participantes se les permitió ingresar a la sala voluntariamente. ¿Su compensación? Una botella llena de jugo diluido. A los bonobos y los chimpancés les encantan los jugos de frutas y comen mucha fruta en la naturaleza.

Mientras bebían, las pantallas frente a ellos alternaban entre pares de imágenes. Las cámaras monitorearon dónde se encontraban los animales y cómo los ojos se desviaban. La computadora registró el tiempo dedicado a cada imagen en una fracción de segundo, datos que el equipo analizaría meses después.

Los investigadores estaban especialmente preocupados por cómo podrían reaccionar los participantes cuando se les mostrara una imagen de un familiar que no habían visto en años. Cuando comenzó el proyecto, los cuidadores del zoológico monitorearon a los animales en busca de signos de estrés. Pero no mostraron ninguna muestra de agitación. En cambio, cuando aparecían en la pantalla imágenes de un pariente cercano, los participantes a veces dejaban de beber el jugo por completo, aparentemente hipnotizados por la imagen. El estudio demostró que algo sucede con la mente al reconocer las imágenes. Lo que no está claro aún es qué tipo de recuerdos se producían.

Laura Simone Lewis, autora principal del estudio, es investigadora de la Universidad de Berkeley. Realizó un doctorado de la Universidad de Harvard en el departamento de Biología Evolutiva Humana en 2022.

