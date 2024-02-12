La crisis económica, uno de los temas que hablaron Milei y el Papa Francisco en su reunión de más de una hora

lunes, febrero 12, 2024

El Pontífice dialogó a solas con el Presidente argentino durante 70 minutos y, luego, se le permitió el ingreso a la secretaria general Karina Milei y al resto de los ministros que formaron parte de la comitiva oficial

Tiempo de lectura: 3 minutos

(Enviado especial a Roma, Italia) Javier Milei concretó finalmente su esperada reunión con el papa Francisco en el Vaticano. El Presidente estuvo 70 minutos con el Pontífice en un encuentro a solas. Luego, ingresó la secretaria general y hermana del mandatario, Karina Milei; y finalmente se sumaron los ministros que formaron parte de la comitiva: Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Milei y Francisco dialogaron sobre la situación política y económica de la Argentina. Fue una conversación franca, adonde confluyeron distintas miradas ideológicas, pero siempre en un mismo sentido: la manera de resolver la crisis, contener a los más pobres y gatillar el crecimiento productivo.

“Ni tomamos un vaso con agua”, reveló el Presidente a este enviado especial cuando le preguntó sobre el cónclave que protagonizó con el Santo Padre.

Javier Milei llegó a la Santa Sede a las 8:58, hora local (4:58 de la Argentina). Fue recibido en el Palacio Apostólico por la Guardia Suiza y luego subió las escaleras de granito gris hasta llegar a la biblioteca vaticana. Francisco le sonrió cuando llegó, la comitiva oficial se quedó afuera, y por primera vez el presidente y sumo pontífice se quedaron a solas para enlazar una conversación que se extendió más allá de lo previsto.

Pese a las fuertes palabras que había tenido para con la máxima autoridad de la Santa Sede, el Presidente hoy se quedó con un pequeño récord: fue el jefe de Estado que más tiempo estuvo con el Pontífice en su primera reunión.

Los memoriosos del Vaticano recuerdan que Francisco le dedicó a su primer encuentro con Mauricio Macri en 2016 apenas 22 minutos. Con Alberto Fernández, estuvo 44 minutos en 2020. Con Cristina Kirchner estuvo menos de una hora en 2013, cuando la ex Presidenta viajó para su asunción, pero luego estuvieron otras 6 veces juntos; hubo incluso almuerzos de casi dos horas.

En las fotos oficiales que difundió el Vaticano del encuentro a través de las agencias internacionales, los dos líderes lucen sonrientes. Ayer ya habían tenido un encuentro cordial durante la ceremonia de canonización de mama Antula, cuando el líder de la Iglesia aceptó un abrazo fuera de protocolo del mandatario argentino en la Basílica de San Pedro.

El intercambio de regalos es una tradición cada vez que el Pontífice mantiene una audiencia. Según detalló el vocero Manuel Adorni, Milei entregó al papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi, acreditándolo como representante en Europa (mayo de 1854); un cuadro con la postal conmemorativa de Mama Antula que el Correo Argentino distribuyó en ocasión de su beatificación (agosto de 2017) y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón.

Además, le llevó un obsequio personal: libros de Jesús Huerta de Soto, el economista español que suele citar en sus discursos y que mencionó el 10 de diciembre, luego de asumir la Presidencia, para referirse a la pobreza. “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”, dijo el jefe de Estado frente al Congreso.

El líder de la Iglesia Católica, por su lado, le obsequió un medallón de bronce inspirado en el Baldaquino de San Pedro, los volúmenes de documentos papales y el Mensaje por la Paz de este año.

Alrededor de las 6:20 de la Argentina, luego del saludo protocolar y las fotos de rigor, la comitiva oficial inició una segunda reunión dentro del Vaticano, esta vez con Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, que se extendió casi cincuenta minutos (ver fotos). Y tras un recorrido guiado por el Palacio, Milei y su hermana se retiraron del Vaticano a las 7:40 (11:40 de Roma).

Cerca del mediodía en Italia, Milei y Karina Milei llegaron al hotel Intercontinental ubicado en la Vía Veneto. A la secretaria General de la Presidencia se la veía feliz, y el jefe de Estado tuvo tiempo para describir a Infobae cómo fue su encuentro con Francisco.

“Se mostró satisfecho por el programa económico y su contención social” implementado por el gobierno a partir del 10 de diciembre del año pasado, aseguró Milei a este enviado especial.

Por su parte, el Vaticano emitió un comunicado sobre la reunión entre el jefe de Estado y el Sumo Pontífice que dice textual: “Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más. A continuación, se detuvieron en el programa del nuevo Gobierno para enfrentar la crisis económica y se abordaron varios temas internacionales, en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones”.

Tras la conversación que mantuvo con Infobae, Milei se subió al auto oficial con su hermana Karina para mantener un encuentro formal con Sergio Mattarella, presidente de Italia. Se fue a las 12.50 (hora local), y regresó una hora más tarde. Estaba previsto que almuerce en el hotel y luego mantenga una reunión oficial con Georgia Meloni, premier italiana.

A las 19 (hora italiana) partirá al aeropuerto de Fiumicino para tomar un vuelo comercial rumbo a Buenos Aires. Hoy a las 9.00 arribó a la Argentina.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/politica/2024/02/12/javier-milei-y-francisco-se-reunen-en-el-vaticano-para-iniciar-una-relacion-personal-que-puede-cambiar-la-agenda-politica-de-la-argentina/