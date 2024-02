La Asamblea no aprueba el aumento del IVA y, ¿ahora qué?

El autor

Máster en Investigación Aplicada en Economía y Empresa / Especialidad en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Economista por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente Doctorando en el Programa de Economía Aplicada de la UAB y Docente – Investigador en UTPL. Aproximadamente seis años de experiencia docente en componentes como: Estadística básica e inferencial; Macroeconomía; Economía Internacional; Teorías de Acumulación y Crecimiento. Como Investigador forma parte del grupo de investigación de Crecimiento y Desarrollo Económico (CYDE). Docente en Curso de Nivelación en la Universidad Nacional de Loja (2017). Entre 2014 y 2015 fue consultor de Swisscontact, ONG; y, entre 2013-2015, Abogado Junior del Consorcio Jurídico "Moreno & Asociados". A partir de 2022, Lindau Alumni, tras haber sido seleccionado para participar en el 7th Lindau Meeting on Economic Sciences que reúne a jóvenes investigadores y premios Nobel de Economía.