Gabriel Boric lamentó la muerte de Sebastián Piñera: “Fue un demócrata desde la primera hora”

El Gobierno de Chile decretó hoy duelo nacional y la organización de funerales de Estado en honor del ex presidente Sebastián Piñera, quien murió este martes en la Región de Los Ríos, cuando el helicóptero que pilotaba se precipitó a las aguas del Lago Ranco, a 780 kilómetros al sur de Santiago.

El presidente Gabriel Boric se dirigió a la nación tras la confirmación de la muerte de Piñera y declaró tres días de duelo. Además, Boric dijo: “Me he comunicado en estos últimos minutos con los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del ex presidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales”.

“Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos”, agregó.

Boric, definió a Piñera como un “demócrata desde la primera hora” y dijo que el ex mandatario “contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria”. “Buscó genuinamente lo que él creía que era mejor para el país”, indicó en un mensaje en cadena nacional el mandatario, que decretó tres días de duelo nacional.

En este sentido, ha mencionado su gestión de la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero de 2010. “O cuando se la jugó, con mucha decisión y audacia, para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial”, ha argüido.

“Quiero expresar mis condolencias, que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos”, ha indicado, agregando que ha hecho llegar “un cariñoso abrazo fraterno” a su esposa Cecilia Morel, así como a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal.

Asimismo, ha dado el pésame “a todos los chilenos y chilenas que reciben esta noticia con pesar y dolor”. Boric también ha informado durante su comparecencia de que ha hablado con los expresidentes chilenos Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que esperan asistir al funeral de Estado.

En este sentido, el mandatario ha indicado que Piñera será despedido “con los honores de un funeral de Estado”, mientras que también ha subrayado que han sido decretados tres días de luto nacional “para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades”.

“Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren encargado del comité para la organización de un funeral de estas características”, ha resaltado durante su breve mensaje ante la nación.

“Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en un breve comparecencia ante los medios de comunicación desde el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia.

Queremos “expresar nuestra conmoción por la tragedia, hacer llegar el abrazo solidario a la familia, fue presidente democrático de Chile en dos oportunidades y tendrá todos los reconocimientos y honores que merece.

“El presidente (Gabriel) Boric instruyó funeral de Estado, que se declare duelo nacional y hacer llegar directamente a la familia nuestra solidaridad y apoyo”, agregó Tohá.

Según testimonios recabados por la agencia de noticias EFE, tras la caída del helicóptero tres personas salieron a flote, entre ellas una menor. El ex presidente iba a los mandos del helicóptero, que se precipitó al lago poco después de despegar. Las condiciones meteorológicas eran desfavorables.

Piñera volvía de un almuerzo con uno de sus amigos, el empresario José Cox. Según la principal hipótesis, cuando el aparato capotó, el ex presidente quedó atrapado por el cinturón de seguridad y no pudo salir del helicóptero, como sí hicieron sus acompañantes.

