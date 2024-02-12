El Ejército israelí rescató a dos rehenes durante un operativo en el sur de la Franja de Gaza

lunes, febrero 12, 2024

En un breve comunicado las Fuerzas de Defensa confirmaron que se trata de Fernando Simon Marman (60) y Louis Har (70)”, ambos de nacionalidad argentina. Las autoridades confirmaron que se encuentra en “buen estado médico”

Tiempo de lectura: 2 minutos

El ejército israelí anunció a primera hora de la mañana del lunes que dos rehenes tomados por Hamas durante sus ataques del 7 de octubre habían sido rescatados en una operación llevada a cabo durante la noche en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Indicó en un comunicado que “en un operativo conjunto de las FDI (ejército), ISA (agencia de seguridad Shin Bet) y la policía israelí por la noche en Rafah, fueron rescatados dos rehenes israelíes, Fernando Simon Marman (60 años) y Louis Har (70)”.

Señaló que fueron secuestrados “por la organización terrorista Hamas el 7 de octubre en el Kibutz Nir Yitzhak”.

“Ambos están en buenas condiciones médicas y fueron trasladados al hospital Sheba Tel Hashomer para su evaluación”, agrega el comunicado.

El texto concluye con un nuevo compromiso de las fuerzas de seguridad para seguir operando con todos los medios para devolver a los rehenes a casa.

Tras el anuncio, el gobierno de Javier Milei agradeció la gestión de las Fuerzas de Israel para el rescate de sus conciudadanos.

“La Oficina del Presidente agradece a las Fuerzas de Defensa Israelíes, al Shabak y a la Policía israelí por haber culminado con éxito el rescate de los argentinos Fernando Simon Marman (60) y Louis Har (70), quienes estaban secuestrados desde el pasado 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas”, expresa el mensaje difundido en redes sociales.

Durante los ataques del 7 de octubre, militantes palestinos tomaron unos 250 rehenes, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. Israel afirma que unos 130 siguen en Gaza, pero se cree que 29 han muerto.

Israel respondió a los ataques con una implacable ofensiva en Gaza, que según el Ministerio de Sanidad del territorio ha causado la muerte de al menos 28.176 personas, en su mayoría mujeres y niños.

Decenas de cautivos capturados el 7 de octubre fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre, que también supuso la liberación de más de 200 presos palestinos recluidos en cárceles israelíes.

En El Cairo se han reanudado las conversaciones para hacer una pausa en los combates, y Hamas está abierto a un nuevo alto el fuego que incluya más intercambios de prisioneros y rehenes.

El ala militar de Hamas afirmó el domingo que dos rehenes habían muerto y otros ocho habían resultado gravemente heridos en los bombardeos israelíes de los últimos días, una afirmación que la AFP no pudo verificar de forma independiente.

Netanyahu ha tenido que hacer frente a peticiones de elecciones anticipadas y a crecientes protestas por la incapacidad de su gobierno para traer de vuelta a casa a los rehenes.

Noticia en desarrollo…

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/02/12/el-ejercito-israeli-anuncio-el-rescate-de-dos-rehenes-durante-un-operativo-en-el-sur-de-la-franja-de-gaza/