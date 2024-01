La feroz cacería familiar de Daniel Ortega contra la mujer que dirige Miss Nicaragua

sábado, enero 13, 2024

Karen Celebertti fue desterrada, obligada a renunciar a la franquicia de Miss Nicaragua, y su familia apresada, acusada de traición a la patria y expulsada del país

La tarde del pasado domingo, un padre y su hijo llegaron al aeropuerto de Managua y tomaron el vuelo AM 651, con destino a México. Lo que parecía un viaje familiar era en realidad el epílogo de la feroz represalia que tomó el régimen de Daniel Ortega contra Karen Celebertti, la propietaria de la franquicia Miss Nicaragua, que el pasado 30 de octubre llevó a Sheynnis Palacios a convertirse en Miss Universo.

Martín Argüello y Bernardo Argüello Celebertti, esposo e hijo de Celebertti, respectivamente, apenas el día anterior a su viaje fueron liberados después de permanecer incomunicados por más de un mes en las cárceles del régimen nicaragüense. La orden perentoria fue que debían abandonar el país en las 48 horas siguientes a su liberación.

Para el abogado nicaragüense Yader Morazán, lo sucedido con la familia Argüello Celebertti “es un secuestro extorsivo con fin político” y afirma que no hubo siquiera un intento de darle alguna legalidad al proceso.

Las desgracias a la familia Argüello Celebertti le sobrevinieron junto con los festejos, tras la coronación de la Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, como Miss Universo, el sábado 18 de noviembre del año pasado, el primer galardón de ese tipo que consigue una centroamericana.

Karen Celebertti ha manejado la franquicia Miss Nicaragua desde hace 20 años, y toda su familia acompañaba a Palacios en el certamen que se celebró en El Salvador. Martín Argüello y su hijo, Bernardo Argüello Celebertti, regresaron a Managua al día siguiente con las maletas de los vestidos que usó la reina de belleza nicaragüense durante el concurso. Las maletas fueron retenidas en el aeropuerto, sin explicación alguna. Aun así, las alarmas no se dispararon ni hicieron sospechar lo que estaba por llegar.

Karen Celebertti, por su parte, acompañó a Sheynnis Palacios a México y desde ahí, el jueves 23 de noviembre, se embarcó a Nicaragua con una hija. Las autoridades sandinistas no las dejaron entrar al país una vez que bajaron en el aeropuerto, y fueron regresadas a México. Desterradas.

Ese mismo día, la Policía allanó la vivienda familiar de los Argüello Celebertti y apresó al esposo y al hijo de la administradora de Miss Nicaragua.

La organización Miss Universo pidió al régimen de Daniel Ortega que garantizara la seguridad de sus afiliados en Nicaragua. “Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos los afiliados a la organización, y hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que garantice su seguridad, y cumplan con lo solicitado”, expresó un comunicado difundido por la organización desde San Salvador.

El miércoles de esa misma semana, Rosario Murillo sentó la posición oficial del régimen sobre el triunfo de Sheynnis Palacios. “Vemos el aprovechamiento grosero, y la tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración, en golpismo destructivo, o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas, egoístas y criminales, de quienes, como vampiros y vividores, se han servido del pueblo, de los bienes del pueblo, de los patrimonios naturales, culturales, legítimos patrimonios del pueblo nicaragüense”, dijo ante medios oficialistas.

El opositor nicaragüense y analista político, Enrique Sáenz, explica lo que a su criterio motivó la reacción del régimen de Ortega ante el triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo: “Es evidente que pretendieron torcerle el brazo para cooptar el triunfo de Sheynnis Palacios y esa voluntad fue resistida, la enfrentó con dignidad, ni siquiera fue oposición, sino una posición digna. Y entonces vino la retaliación”.

Saénz también considera que la dictadura nicaragüense sintió temor “por el regocijo que expresó la gran mayoría de los nicaragüenses, incluso seguidores de Ortega y que enarbolaron el símbolo nacional, la bandera azul y blanco” para celebrar el triunfo de Palacios.

La Policía de Nicaragua acusó a Karen Celebertti, a su esposo e hijo, de traición a la patria en un comunicado que publicó el 1 de diciembre bajo el sugestivo título de “Conspiración antipatria”.

Desde el 2019, los señores Karen Celebertti, Martín Argüello Leiva y Bernardo Martín Argüello Celebertti, permanecieron en comunicación con exponentes de la Traición a la Patria, disponiéndose a utilizar sus franquicias, plataformas y espacios supuestamente dedicados a promover “inocentes” concursos de Belleza, en una conspiración que ha trabajado orquestadamente para convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas, financiadas por agentes extranjeros, entre personas y organismos bien conocidos”, expresó la Policía.

“La acusación de la Policía no tenía pies ni cabeza y a leguas se miraba que estaba escrita desde el hígado, desde la envidia, con la intención de descalificar el triunfo de Sheynnis Palacios, y a eliminar o apropiarse de la franquicia Miss Nicaragua”, explica una abogada nicaragüense que pidió no se mencionara su nombre por seguridad. “¿Por qué hasta que gana Sheynnis (Palacios), y no antes, colocan en el radar de ´los más buscados´ a la Karen Celebertti?”, se pregunta.

El 11 de diciembre, Karen Celebertti anunció su retiro de Miss Nicaragua, a través de su cuenta en Instagram. “Ha llegado el tiempo de mi retiro, sé que siempre habrá más oportunidades para nosotros: mi esposo y yo provenimos de familias trabajadoras, honradas y que siempre se han distinguido por su apoyo a la comunidad, hemos criado a nuestros hijos para ser seres humanos de bien, educados y responsables, son un privilegio en nuestras vidas”, expresa parte del mensaje de despedida.

Al día siguiente, el 12 de diciembre de 2023, el programa Siéntese quien pueda, de la televisora estadounidense Univisión, afirmó tener información de que, tras la captura del esposo e hijo de Celebertti, había un chantaje del régimen de Ortega que proponía liberar a los familiares de Celebertti a cambio de que ella cediera los derechos de la franquicia Miss Nicaragua a una de las nueras de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La furia de Ortega, según el programa, se desató tras la negativa de la nueva Miss Universo a realizar algún comentario de respaldo al gobierno nicaragüense. “El régimen de Nicaragua, durante todo este tiempo, lo único que estaba pidiéndole a Miss Universo Nicaragua y a la directora era que la Miss Universo se pronunciara a favor y en apoyo del régimen, al contrario de lo que ha ocurrido todo este tiempo. Obviamente Miss Universo Nicaragua dijo que no, que bajo ningún concepto”, expuso uno de los presentadores de Univisión.

Este sábado, 6 de diciembre, el régimen de Ortega liberó a Martín Argüello y Bernardo Argüello Celebertti, después de mantenerlos presos durante más de un mes, según fuentes cercanas a la familia, sin permitirles visitas o que se les llevara comida. Al día siguiente tomaban el vuelo AM 651 rumbo a su destierro.

Enrique Sáenz llama “terrorismo” a las represalias que tomó el régimen contra la familia Argüello Celebertti, y dice que “es una práctica reiterada de la dictadura a medida que ha venido pasando el tiempo después que estalló la crisis de abril”.

“Hay que empezar a llamarlo por su nombre: es terrorismo de Estado”, apunta.