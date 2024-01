En Davos los empresarios han prometido total apoyo a Ecuador: Gabriela Sommerfeld

martes, enero 16, 2024

En todas las reuniones que ha mantenido con empresarios en el Foro de Davos la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, éstos han cerrado filas en torno a Ecuador y han prometido apoyo e incluso más inversiones ante la crisis de seguridad que sufre el país, aseguró la ministra en una entrevista con EFE.

«Hay un apoyo internacional impresionante. Reunión en la que me he sentado, reunión en que se solidarizan con la situación del Ecuador y reconocen que no es un problema del Ecuador, sino un problema internacional«, comentó entre dos encuentros agendados en el marco de su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial.

Para Sommerfeld, una empresaria elegida por el presidente Daniel Noboa para dirigir la diplomacia del país durante el año y medio de mandato que tiene previsto: «Ecuador es una víctima del narcotráfico«.

«No somos productores, ni consumidores, somos víctimas de este sistema perverso que utiliza el Ecuador como un país de tránsito«, recalcó la jefa de la diplomacia ecuatoriana.

Noboa asumió el poder a finales de noviembre por un año y medio y así terminar el mandato que no completó el expresidente Guillermo Lasso.

La ministra contó que este martes 16 de enero de 2024 tuvo reuniones con representantes de empresas presentes en Ecuador, «de diferentes nacionalidades y que dijeron que creen en Ecuador y que quieren invertir más» como una forma de manifestar su apoyo al gobierno tras la reciente escalada de violencia, que comenzó con disturbios en las cárceles, toma de rehenes y el asalto en directo de un canal de televisión, entre otros hechos criminales.

Según Sommerfeld, los empresarios han ofrecido, por ejemplo, invertir en bonos «para que el Ecuador tenga financiamiento, otros me han dicho que quieren apoyar programas sociales«.

Precisó que China ha sido uno de los países «que nos ha extendido la mano también para apoyarnos en materia de cooperación con financiamiento«.

Dijo estar convencida de que pese a la crisis de seguridad es posible seguir atrayendo inversiones a Ecuador.

En ese sentido, indicó que «el presidente Noboa es consciente de que no solamente hay que trabajar del lado de la seguridad», sino también de las reformas económicas, para lo cual ha presentado sendas leyes dirigidas a reactivar la economía y las inversiones.

«Ecuador lo que está haciendo es poner las cosas en orden. Si hay cosas que arreglar se tienen que arreglar, pero de ninguna forma se quieren poner trabas de la inversión y más bien estamos trabajando para atraer más inversiones«, aseguró.

Sobre el anuncio de Noboa de que se trasladará a los presos extranjeros que están en las cárceles ecuatorianas a sus países, la ministra dijo que esta medida permitirá aliviar el problema de la sobrepoblación carcelaria y mejorar el control de las prisiones.

Para ese fin, adelantó que Ecuador ya ha activado los acuerdos que tiene con los distintos países, les ha enviado solicitudes para poder enviar a los reos y aseguró que esto se hará respetando la normativa vigente.

«En ningún momento se les va a violentar. Hemos tenido conversaciones con los diferentes cancilleres, estamos en proceso ya con algunos países», agregó.

Texto original publicado en Teleamazonas