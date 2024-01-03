Ecuatorianos, entre los 31 migrantes secuestrados en México

miércoles, enero 3, 2024

El secuestro en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos para migrantes que atraviesan México, ha revivido el recuerdo de la masacre de San Fernando en esa misma entidad. El cártel de Los Zetas mató a 72 centroamericanos y suramericanos en agosto de 2010

El Gobierno mexicano confirmó este miércoles 3 de enero de 2024 que entre los 31 migrantes secuestrados la semana pasada en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, hay ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y México.

Las autoridades conocieron del hecho el 30 de diciembre, cuando hombres armados con pasamontañas interceptaron un autobús de pasajeros que iba de la norteña ciudad de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville, en Texas (EE.UU.), según detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

«(Fue) en la autopista Reynosa-Matamoros en el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo (autobús) a bajarse y a abordar cinco camionetas«, indicó la secretaria en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

«Estos son los hechos, en donde se identifican a personas de varias nacionalidades: venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos”, agregó.

Rodríguez comentó que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas «está encabezando la investigación con el apoyo del Gobierno de México» junto con las secretarías de la Defensa, de Marina y de Seguridad, así como la Guardia Nacional.

Entre las acciones realizadas enunció el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron en el secuestro; el análisis de los videos que quedaron en el autobús, y el uso de binomios caninos para el rastreo y búsqueda de los migrantes.

“Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos o tres migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente, es una cuestión, pero nosotros tenemos confianza en que el operativo búsqueda tendrá resultados, esperemos que más pronto que tarde”, manifestó.

Secuestros en cifras

Los raptos de migrantes también marcaron en 2023 a otros puntos del noreste de México, como en Matehuala, donde las autoridades informaron en abril pasado del rescate de más de 100 migrantes, mientras en mayo hubo cerca de 50 secuestrados.

López Obrador prometió informar «lo que se pueda decir, porque se requiere cierto sigilo, están de por medio la vida de las personas, pero sí se va avanzando”.

El hecho ocurre después de las cifras históricas de diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México; donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre. (EFE)