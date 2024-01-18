LOADING

Ecuador vs. Italia, el primer amistoso de la Tri en el 2024

Redacción
jueves, enero 18, 2024
Ecuador se enfrentará con Italia en un amistoso en Filadelfia (Pensilvania, EEUU), aprovechando una de las dos fechas FIFA en la que el seleccionador Félix Sánchez, podrá contar con todas las figuras con las que ha encarado las primeras fechas de las eliminatorias del Mundial 2026
Italia será el primer examinador de la selección de Ecuador, previo a la Copa América de Estados Unidos. Precisó este jueves 18 de enero de 2024, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Según Egas, en marzoEcuador se enfrentará con Italia en un amistoso en Filadelfia (Pensilvania, EEUU), aprovechando una de las dos fechas FIFA en la que el seleccionador Félix Sánchez, podrá contar con todas las figuras con las que ha encarado las primeras fechas de las eliminatorias del Mundial 2026.

El presidente de la FEF también aseveró que se buscará otro rival, probablemente de Centroamérica que, según ciertas fuentes periodísitcas y de la FEF, podría ser Guatemala.

Si bien, Egas no confirmó la fecha exacta del partido ante Italia y contra el segundo rival, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) dispuso que se podrán disputar los encuentros preparatorios entre el 16 y 26 de marzo.

Tanto Sánchez como sus jugadores han dejado entrever el optimismo para encarar la Copa América 2024. En la mayoría de ediciones disputadas le fue mal al equipo, con excepción de los torneos efectuados en ciudades ecuatorianas en 1959 y 1993, donde alcanzó el cuarto lugar.

Jugadas las seis primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026, Ecuador ocupa el quinto puesto; que lo ubica en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

Las Eliminatorias Sudamericanas se reanudarán en el mes de septiembre. (EFE)

