Capturan a Colón Pico, señalado por planear un atentado contra la fiscal Diana Salazar

viernes, enero 5, 2024

La Fiscalía General del Estado detalló que la captura se realizó en un operativo ejecutado por la institución junto a la Policía Nacional en el norte de Quito

Tiempo de lectura: 2 minutos

Fabricio Colón Pico, quien fue señalado como el responsable de planear un atentado contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue capturado este viernes 5 de enero del 2024. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

«Felicidades a la Policía y grupo de apoyo, por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la exitosa captura de la persona que fue señalada como amenaza potencial, en contra de la vida de la señora Fiscal. Orden cumplida Daniel Noboa», escribió la ministra en su cuenta de X.

“La detención (de Colón Pico) se ha dado en el marco de cumplimiento de la política de protección a autoridades que arriesgan su vida a favor de mejorar las condiciones de funcionamiento del Estado ecuatoriano, delineada por el Presidente Noboa”, agregó Palencia.

Por su lado, la Fiscalía General del Estado detalló que la captura se realizó en un operativo ejecutado por la institución junto a la Policía Nacional en el norte de Quito. Esta diligencia se realizó «en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro«.

Además, indicó que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica del hombre asociado con el grupo delictivo Los Lobos.

En medio de la audiencia de vinculación de ocho personas al caso Metástasis, el miércoles 3 de enero de 2023, la Fiscal señaló que se estaba planeando un atentado en su contra y responsabilizó de este hecho a ‘Capitán Pico’.

Colón Pico tiene un historial criminal que data de los años 90 y ha sido acusado de extorsión, robo, narcotráfico, tenencia de armas y asociación ilícita. Y en 2011 formó parte de la lista de Los Más Buscados en Ecuador como sospechoso de formar parte de la banda de Los Endara, liderada por la Mama Lucha.

Él acumula 30 procesos en su contra y 17 detenciones por diferentes delitos. Actualmente, se encuentra en un régimen semiabierto y su última presentación a la autoridad competente se registró el viernes 29 de diciembre del 2023.