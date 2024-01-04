Aprende kichwa básico en la USFQ

jueves, enero 4, 2024

Si estás interesado en aprender kichwa, no te puedes perder el curso de kichwa básico 1 que dictará el departamento de Lenguas de la Universidad San Francisco de Quito, a partir del 15 de enero de 2024.

El curso de Kichwa Básico 1 está dirigido a enseñar a los estudiantes las cuatro habilidades del idioma (leer, escribir, hablar y escuchar) en un nivel básico mediante la adquisición de los conocimientos generales de gramática y vocabulario que permitirán lograr habilidades para sostener una comunicación elemental en kichwa.

El curso es vivencial, no se enseña gramática sino solamente como complemento del aprendizaje experiencial, es decir mediante el uso del idioma en conversaciones. De esta forma, al final del curso el alumno tiene un entrenamiento necesario para hacer preguntas y responder sobre información básica: nombres, estados de ánimo, estudios, trabajo, gustos, etc.

El curso comprende el aprendizaje de nociones básicas de la gramática kichwa tales como: alfabeto kichwa, reglas básicas de pronunciación, vocabulario básico, estructura básica de la oración, preguntas abiertas, cerradas, pronombres y conjugación en presente simple, manejo de partículas de ubicación, procedencia, destino, compañía, pertenencia, afirmación y negación, oraciones imperativas y prohibitivas, y de objeto directo.

Adicionalmente, como parte del aprendizaje del idioma se conocerán elementos fundamentales de la cultura kichwa en sus diferentes versiones como son la comprensión del mundo, la experiencia del tiempo, formas de relación entre personas y con la naturaleza, y conocimientos generales sobre los diferentes pueblos de los diferentes pueblos kichwas del Ecuador. También participación y asistencia pueden ser consideradas.

