LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Aprende kichwa básico en la USFQ

Universidad San Francisco de Quito
jueves, enero 4, 2024
El curso de Kichwa Básico 1 está dirigido a enseñar a los estudiantes las cuatro habilidades del idioma (leer, escribir, hablar y escuchar) en un nivel básico mediante la adquisición de los conocimientos generales de gramática y vocabulario.
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Si estás interesado en aprender kichwa,  no te puedes perder el curso de kichwa básico 1 que dictará el departamento de Lenguas de la Universidad San Francisco de Quito, a partir del 15 de enero de 2024.

El curso de Kichwa Básico 1 está dirigido a enseñar a los estudiantes las cuatro habilidades del idioma (leer, escribir, hablar y escuchar) en un nivel básico mediante la adquisición de los conocimientos generales de gramática y vocabulario que permitirán lograr habilidades para sostener una comunicación elemental en kichwa.

El curso es vivencial, no se enseña gramática sino solamente como complemento del aprendizaje experiencial, es decir mediante el uso del idioma en conversaciones. De esta forma, al final del curso el alumno tiene un entrenamiento necesario para hacer preguntas y responder sobre información básica: nombres, estados de ánimo, estudios, trabajo, gustos, etc.

El curso comprende el aprendizaje de nociones básicas de la gramática kichwa tales como: alfabeto kichwa, reglas básicas de pronunciación, vocabulario básico, estructura básica de la oración, preguntas abiertas, cerradas, pronombres y conjugación en presente simple, manejo de partículas de ubicación, procedencia, destino, compañía, pertenencia, afirmación y negación, oraciones imperativas y prohibitivas, y de objeto directo.

Adicionalmente, como parte del aprendizaje del idioma se conocerán elementos fundamentales de la cultura kichwa en sus diferentes versiones como son la comprensión del mundo, la experiencia del tiempo, formas de relación entre personas y con la naturaleza, y conocimientos generales sobre los diferentes pueblos de los diferentes pueblos kichwas del Ecuador. También participación y asistencia pueden ser consideradas.

Conversación Avanzada

En este curso se practican las habilidades fluidez y comprensión auditiva en ámbitos de comunicación oral tanto formales como informales. El objetivo es que los estudiantes sean capaces de iniciar, mantener y terminar conversaciones es español. El contenido de las conversaciones serán temas culturales y sociales de actualidad en Ecuador y América Latina y el mundo.

Quienes deseen asistir es importante que sepan los siguientes datos:

  • La modalidad es presencial
  • Cada módulo tiene una duración de dos meses
  • El horario es de lunes a jueves
  • El curso se impartirá en el campus Santiago Gangotena
  • Tiene un costo de $269 y el pago lo pueden realizar en el siguiente link https://n9.cl/9vkbh
Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

La Universidad de Viena ofrecerá un curso inspirado en Taylor Swift
¿Qué pasará esta semana en la U?
CCNA 2 v7 Switching, Routing and Wireless Essentials destaca en la USFQ

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com