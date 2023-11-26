Sam Altman regresa como consejero delegado de OpenAI

domingo, noviembre 26, 2023

Altman aseguró que está «deseando» volver a OpenAI «con la nueva junta y el apoyo de Satya (Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft)» y «construir sobre nuestra sólida asociación con Microsoft»

Tiempo de lectura: 2 minutos

La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha alcanzado un principio de acuerdo para la vuelta de Sam Altman como consejero delegado, con una nueva junta directiva que estará presidida por Bret Taylor, junto a Larry Summers y Adam D’Angelo, según anunció en una publicación en X (antes Twitter).

Tras conocerse la noticia del principio de acuerdo, Altman aseguró que está «deseando» volver a OpenAI «con la nueva junta y el apoyo de Satya (Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft)» y «construir sobre nuestra sólida asociación con Microsoft».

«Me encanta OpenAI y todo lo que he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido a este equipo y su misión. Cuando decidí unirme a Microsoft el domingo por la tarde, estaba claro que era el mejor camino para mí y para el equipo», indicó el directivo en X.

El propio Nadella le respondió enviándole un mensaje de confianza respecto a la relación entre ambas empresas y consideró el cambio en la junta directiva de OpenAI «un primer paso esencial en el camino hacia una gobernanza más estable, bien informada y efectiva».

Prescinde de los consejeros

La nueva composición de la junta directiva de OpenAI anunciada hoy reduce el tamaño del organismo gobernante a la mitad y prescinde de tres de los cuatro miembros involucrados en la destitución de Altman el viernes pasado, a excepción de D’Angelo, que se mantiene.

No están incluidos en la junta ni Altman ni el expresidente del organismo Greg Brockman, que renunció en protesta por la salida del primero, y que también se reincorpora a la empresa.

«Sam (Altman), Greg (Brockman) y yo hemos hablado y acordado que tienen un papel clave junto al equipo líder de OAI (OpenAI) para asegurar que OAI sigue prosperando y progresando en su misión», agregó el jefe de Microsoft en su mensaje hoy.

Taylor, el nuevo presidente de la junta directiva, es un conocido empresario tecnológico que hasta hace poco codirigía el gigante Salesforce; Summers es exsecretario del Tesoro estadounidense; y D’Angelo es el consejero delegado de la compañía Quora.

ChatGPT

El ejecutivo elegido para sustituir a Altman, Emmett Shear, bromeó hoy sobre lo efímero de su puesto en su cuenta de X, donde se proclamó «ex-CEO interino de OpenAI» pero aseguró estar «muy satisfecho con el resultado tras 72 horas de trabajo intenso» y se complació de ser «parte de la solución».

El pasado viernes Altman fue despedido por la creadora de ChatGPT al haber perdido la «confianza» de la junta directiva, que le acusó de no ser «consistentemente honesto en sus comunicaciones» con el órgano, lo que perjudicó «su capacidad para ejercer sus responsabilidades».

Algunos medios aseguraron durante el fin de semana que un bloque de accionistas de OpenAI, entre los que se encontraba Microsoft y fondos como Tiger Global, Thrive Capital y Sequoia, estaban presionando para conseguir restituir a Altman como consejero delegado y a Brockman como presidente, además de despedir a los recién nombrados consejeros de la firma.

El lunes el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, anunció que iba a contratar tanto a Altman como a Brockman para que liderasen un nuevo departamento enfocado en la Inteligencia Artificial.

La mayoría de los trabajadores de OpenAI habían amenazado con dimitir y seguir a su ex consejero delegado, además de pedir la dimisión de los miembros actuales de la junta. EFE