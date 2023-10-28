Gaza totalmente incomunicada: corte completo de internet y telefonía en la Franja

sábado, octubre 28, 2023

La empresa palestina de telecomunicaciones Paltel anunció este viernes el «corte completo» de los servicios de comunicaciones, telefonía e internet en la Franja de Gaza, debido a los intensos bombardeos sobre el enclave.

«El corte es debido a los fuertes bombardeos de las ultimas horas que han dañado las líneas internacionales que conectan Gaza y que ha provocado que se quede fuera de servicio», confirmó la compañía en un comunicado.

Paltel, el único operador que presta servicio en el enclave, explicó que el apagón absoluto de las telecomunicaciones se debe a la «agresión continua» israelí y que se ve afectada también por los daños sufridos en las líneas de conexión por los ataques de días anteriores.

La confirmación de Paltel llega poco después de que en las redes numerosos usuarios comenzaran a alertar de la imposibilidad de entablar comunicaciones dentro de la Franja.

El corte total de las comunicaciones llega poco después de que el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, anunciara que van a ampliar las operaciones terrestres localizadas dentro del enclave, en paralelo a la intensificación de los bombardeos.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan intensamente en todas las dimensiones para lograr los objetivos de la guerra», agregó cuando se cumplen veinte días de conflagración en la Franja de Gaza, donde los intensos bombardeos israelíes se han cobrado la vida de más de 7.300 gazatíes y destruido extensa infraestructura civil.

La Media Luna Roja Palestina alertó de que ha perdido «completamente» el contacto con su sala de operaciones en el enclave y con todos sus equipos de trabajan allí y acusó a Israel de «cortar todas las comunicaciones fijas, móviles e internet».

«Estamos profundamente preocupados por la capacidad de nuestros equipos para continuar brindando sus servicios médicos de emergencia, especialmente porque esta interrupción afecta al número central de emergencias 101 y dificulta la llegada de ambulancias a los heridos y heridos», explicaron.

La organización también dijo estar preocupada por la «seguridad» de sus equipos dentro de la Franja, ya que «los continuos e intensos ataques aéreos israelíes las 24 horas del día indican que las autoridades israelíes seguirán cometiendo crímenes de guerra mientras aislan Gaza del mundo exterior».

«Instamos a la comunidad internacional a ejercer presión sobre las autoridades israelíes para que brinden protección inmediata a civiles inocentes, instalaciones médicas y a nuestros», indicó la Media Luna Roja Palestina en un comunicado. EFE