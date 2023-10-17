El fenómeno de El Niño cambia sus condiciones en Ecuador, según Inocar

martes, octubre 17, 2023

Los expertos consideran que en este año el fenómeno climático será moderado. Sin embargo, se prevén lluvias de alta intensidad. Por ello, recomiendan que las autoridades deben tomar precauciones para evitar inundaciones

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) emitió un primer informe de la intensidad prevista del fenómeno de El Niño en el país. Los datos se obtuvieron de la boya oceanográfica instalada en las islas Galápagos.

Técnicos de ese organismo instalaron en Galápagos una segunda boya oceanográfica para monitorear las condiciones del mar. Carlos Zapata, director del Inocar, sostiene que este instrumento servirá para tener un estudio completo de las condiciones del agua a 1 000 metros de profundidad. Es decir, se medirán las condiciones oceanográficas y químicas del agua.

Los expertos comparan esta información con otra boya ubicada en la Península de Santa Elena, con el fin de lograr información clara que permita medir el comportamiento que tendrá el fenómeno de El Niño en Ecuador.

Ambos equipos cuentan con sensores que registran datos meteorológicos como la temperatura del aire, velocidad y dirección del viento; y precipitación y presión atmosférica.

Los primeros resultados de estas mediciones arrojan noticias positivas. Zapata indicó que, tras revisar todas las variables oceánicas, físicas y biológicas, se determinó que el fenómeno de El Niño no será tan intenso como se preveía.

En Galápagos las autoridades se reunieron para realizar un plan de prevención ante los posibles estragos que causará El Niño.